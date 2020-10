MelaVerdeBio: a Caltanissetta nasce lo store che ti aiuta a mangiare sano

La frenesia della vita quotidiana ci porta, troppo spesso, a dedicare poco tempo alle cose che veramente sono importanti. Come, ad esempio, l’alimentazione.

Entrando al supermercato tendiamo ad afferrare i primi prodotti che troviamo negli scaffali senza soffermarci a leggere tutte le avvertenze, ingredienti, tracciabilità e additivi. Eppure, quando dobbiamo acquistare uno smartphone o una vacanza dedichiamo ore e ore a questa scelta.

Mangiare in modo sano, scegliere prodotti a “chilometro zero” o “chilometro vero”, preoccuparsi di acquistare cosmetici di qualità (e non soltanto perché sono un brand rinomato in tv), scegliere integratori naturali. Tutte “priorità” che dovremmo mettere in cima alla lista di ciò che “veramente” facciamo e non solo che “dovremmo” fare.

A colmare questo gap tra il “dovere”, il “volere” e il “potere” arriva Carlo Lomaglio, un giovane nisseno che ha deciso di aprire MelaVerdeBio in via Kennedy a Caltanissetta.

“Il mio è un franchising che punta alla qualità e lascia molto spazio alle materie prime locali – ha spiegato l’imprenditore -. L’offerta è variegata e, accanto all’alimentazione, sarà dato spazio alla cosmetica e agli integratori naturali. Sono sempre andato alla ricerca di produzioni certificate e cibi salutari. Adesso ho deciso di trasformare la mia passione in attività commerciale e offrire ai miei concittadini la possibilità di seguire uno stile di vita salubre senza affannarsi nella ricerca del giusto prodotto”.

MelaVerdeBio è un supermercato dove poter trovare frutta, verdura e carne di origine biologica ma anche alimenti vegani e senza glutine. Un negozio nel quale si troveranno vini e birre di produzione artigianale.

“Natura” e “altissima qualità” sono le parole chiave che accompagnano tutto il progetto che, volutamente, partirà dal cuore della città. “Il centro storico – ha spiegato Lomaglio – è, tradizionalmente, un punto di rinascita, un’area nevralgica dalla quale far riaffiorare la nostra vera essenza”.

MelaVerdeBio è un luogo che non porterà a cambiare le proprie abitudini ma migliorerà la qualità della vita. “Afferrando il primo prodotto che si trova sugli scaffali” si avrà la certezza di aver acquistato un alimento sano, dalla sicura tracciabilità, adeguato al proprio benessere e veramente gustoso.