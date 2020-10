Mascherine, quando e dove indossarle: ecco cosa prevedono le nuove regole

Le nuove regole stabilite per contrastare la seconda ondata di contagi da coronavirus in Italia prevedono che la mascherine debbano essere portate sempre con sé. Ecco in quali situazioni vanno indossate e in quali ne possiamo fare a meno.

Quando è necessario avere con sé la mascherina di protezione?

Sempre. Ognuno di noi deve sempre portare con sé la mascherina ed indossarla ogni volta che può entrare a contatto con persone che non siano conviventi. L’obbligo di indossarle è previsto nei luoghi al chiuso e anche in tutti i luoghi all’aperto, quando ci si trovi in prossimità di persone non conviventi. Il divieto non è valido nei casi in cui sia garantita in modo continuativo l’isolamento da altre persone non conviventi.

Non era già previsto l’obbligo per gli ambienti al chiuso?

Finora le regole prevedevano l’obbligo di mascherina in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico (mezzi di trasporto pubblico, negozi, uffici). Ora occorre tenere la mascherina in qualsiasi posto chiuso, anche privato, quando si è in compagnia di altre persone non conviventi.

Quindi vanno indossate anche a casa?

Non è necessario indossare la mascherina quando si è a casa propria con i familiari conviventi ma andrebbe indossata se nell’appartamento entrano e stazionano persone estranee.

E negli uffici?

Sì. Anche se restano in vigore i protocolli sulla sicurezza che sono stati sottoscritti con le aziende per garantire il distanziamento.

In auto? E in moto?

Non è necessario se si è in auto da soli o con persone conviventi. Se si viaggia con altre persone non conviventi allora occorre indossare la mascherina, vale ovviamente anche nei taxi. In moto è necessario indossare la mascherina soltanto se si è seduti con un’altra persona non convivente.

Chi corre o fa sport deve indossarla?

Chi fa sport non ha l’obbligo di indossare la mascherina ma deve sempre rispettare la distanza di sicurezza.

I bambini sono obbligati a indossarle sempre?

Per i bambini sotto i sei anni, per le persone disabili o per altre persone con patologie che non rendono compatibile l’uso della mascherina non c’è l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione, negli altri casi sì.

E a scuola?

Nelle scuole i bambini sopra i 6 anni e i ragazzi devono indossare la mascherina negli spazi comuni e quando sono in movimento. Sono esentati quando sono nelle aule ed è rispettato il distanziamento.

Sono previste delle sanzioni per chi non indossa le mascherine quando è obbligatorio farlo?

Il nuovo decreto prevede sanzioni da 400 a 1.000 euro per chi non indossa la mascherina. Qualsiasi pubblico ufficiale può multare i cittadini che non rispettano le regole.