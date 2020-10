La curva del contagio continua a salire nel nisseno: 33 nuovi positivi al coronavirus

Non si fermano i contagi in provincia di Caltanissetta, la curva continua a salire da come si evince dal consueto aggiornamento dell’Asp di Caltanissetta. Nelle ultime 24 riscontro di 33 pazienti positivi al SARS CoV-2: 6 di San Cataldo, 7 di Gela, 4 di Serradifalco, 1 di Villalba, 6 di Caltanissetta, 7 di Gela, 1 di Mussomeli e di 1 Santa Caterina. Deceduto un paziente di Gela presso la UOC Anestesia e Rianimazione nella quale è stato ricoverato 1 paziente proveniente da fuori provincia. Dimessi 4 pazienti di Gela dalla UOC Malattie Infettive del P.O. Vittorio Emanuele; ricoverati presso la stessa UOC 6 pazienti ( 4 di Gela e 2 di Niscemi ), già in isolamento domiciliare. Ricoverata presso la UOC Malattie Infettive una paziente proveniente da fuori provincia. Riscontrate altresì 45 positività al tampone antigenico a Gela in data odierna, non inserite nel presente report in quanto in attesa di conferma con tampone molecolare.