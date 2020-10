Isolamento violato, Asl segnala giocatori Juve a Procura

Il rispetto dell’isolamento diventa un caso anche alla Juventus. L’Asl di Torino segnalera’ alla Procura i calciatori bianconeri che, per l’azienda sanitaria, hanno violato l’isolamento per raggiungere le rispettive nazionali. “E’ stata la stessa societa’ a segnalarci che alcuni calciatori avevano lasciato il luogo di isolamento e percio’ noi notizieremo l’autorita’ competente, cioe’ la Procura, di quanto avvenuto”, ha dichiarato ad alcuni quotidiani Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Citta’ di Torino. Hanno lasciato il J Hotel per raggiungere le rispettive nazionali Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala e Ronaldo, ma anche Buffon e Demiral, che sono tornati a casa.