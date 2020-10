Il nisseno Giuseppe Iacona è il nuovo dirigente delle Professioni Sanitarie dell’Asp Agrigento

In seguito alla Delibera n.1176 del 22/07/2020, si è insediato presso l’ASP di Agrigento il nuovo Dirigente delle Professioni Sanitarie per l’Area Infermieristica ed Ostetrica, il nisseno dottor Giuseppe Iacona, vincitore del bando di mobilità; proviene dall’ASL di Lecce dove dirigeva l’U.O. Dirigenza delle Professioni Sanitarie.

La nuova articolazione organizzativa dell’ASP agrigentina è collocata in staff alla Direzione Sanitaria Aziendale, come previsto dall’atto aziendale, e viene configurata come Unità Operativa Semplice, come previsto dalla normativa (L.R. n,1 del 15/02/2010 e D.A. 10/08/2012), il dirigente avrà la funzione di governo delle risorse professionali affidate, concorrendo ad assicurare, in particolare, la programmazione, direzione e gestione delle relative risorse umane, promuovendo lo sviluppo delle competenze specifiche, determinando il fabbisogno di personale in relazione alle attività assistenziali, effettuando richieste, assegnazioni, inserimento e mobilità interna ed infine la valutazione del personale.

Il Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Caltanissetta, il Dottor Ivano Ferrara esprime la propria soddisfazione ed orgoglio nell’avere fra i propri iscritti un collega che è riuscito a raggiungere il vertice della professione. Si augura che anche l’ASP di Caltanissetta valorizzi al pieno la Professione Infermieristica istituendo l’Unità Operativa delle Professioni Sanitarie ed assegnando il relativo incarico di responsabilità.

Istituendo tale incarico si potrà beneficiare, sulla base delle scelte di politica sanitaria aziendale, della supervisione e del coordinamento della figura dirigenziale infermieristica nell’ottica del coinvolgimento e della condivisione degli atti di programmazione. Il ruolo strategico nelle assunzioni di responsabilità deve condurre alla piena valorizzazione della Professione Infermieristica con evidenti benefici nell’assistenza erogata ai cittadini nell’intera rete dei servizi e delle strutture. (Nella foto da sinistra: il Presidente dell’Ordine degli Infermieri della Provincia di Caltanissetta, Ivano Ferrara, insieme a Giuseppe Iacona)