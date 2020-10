E’ stato rintracciato il detenuto fuggito dal carcere di Enna, in seguito ad un principio di incendio in una cella. Avviate le ricerche, il giovane extracomunitario e’ stato bloccato dalle forze di polizia che gli davano la caccia, dopo un’ora e mezza circa dalla fuga, vicino all’ufficio postale di via Agira, a Enna. Il detenuto e’ stato riportato in carcere.