Crescono i contagi in Sicilia, in provincia di Caltanissetta 24 positivi nelle ultime 24 ore

Sono 366 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia. lo riferisce il ministero della Salute. I morti sono due. In tutto gli attuali positivi sono 5.187, e 49 le persone ricoverate in terapia intensiva. Il totale dei tamponi e’ 568.187, con un incremento di 7.021. In provincia Caltanissetta come da bollettino diramato dalla direzione generale dell’Asp nissena questa l’andamento delle ultime 24 ore: riscontro di 24 pazienti positivi al SARS CoV-2 in isolamento domiciliare: 18 di Gela, 4 di Niscemi, 1 di San Cataldo e 1 di Villalba. Guarito un paziente di Gela in isolamento domiciliare.