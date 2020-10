Coronavirus: 16 nuovi positivi nel nisseno, 6 sono di Caltanissetta

Nelle ultime 24 ore, come da comunicazione della direzione generale dell’Asp nissena, in provincia di Caltanissetta I uovo positivi al covid19 sono 16, tutti in isolamento domiciliare: 2 di Campofranco, 1 di Villalba, 2 di San Cataldo, 2 di Vallelunga, 6 di Caltanissetta, 2 di Butera e 1 di Niscemi. Trasferito presso la UOC Rianimazione un paziente di Caltanissetta già in isolamento domiciliare.