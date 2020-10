Caltanissetta, la protesta delle partite iva: in 200 davanti Palazzo del Carmine

Non c’è stata la partecipazione prevista dagli organizzatori: si attendevano almeno 350/400 persone, anche da fuori Caltanissetta, ed invece alla manifestazione che si è svolta nel capoluogo nisseno in corso Umberto a partire dalle ore 19, davanti il palazzo municipale, si sono ritrovate poco più di 200 volenterosi. Tutti titolari di partive iva, (bar, ristoranti, pasticcerie) ma anche i responsabili di Sale Bingo, di palestre e scuole di danza a esternare il loro disappunto, per le misure contenute nel dpcm del 24 ottobre che ha inciso negativamente sul lavoro delle suddette categorie.

Cori, striscioni (alcuni adagiati dinanzi al portone di Palazzo del Carmine), lumini tra le mani: protesta pacifica, attuata con ordine. La maggior parte indossava dispositivi di protezione e tutto si è svolto sotto l’occhio vigile delle forze dell’ordine.

Il covid, “nemico” subdolo, principale responsabile di questa mannaia che ha colpito diverse attività. Il Governo per tutelare la salute pubblica ed evitare il collasso della sanita, ha dovuto compiere delle scelte dolorose ma si è anche immediatamente mosso con il Decreto Ristoro per tentare di lenire l’inevitabile crisi che si è abbattuta sulle attività chiuse o che hanno subito pesanti limitazioni negli orari di apertura al pubblico.

Ad organizzare la protesta la Federazione dei pubblici esercizi di Confesercenti, Confcommercio, un dipendente di una Sala Bingo, i rappresentanti delle Associazioni Sportive e delle Polisportive dilettantistiche. Assenti i politici, formalmente invitati dagli organizzatori a non partecipare.