Caltanissetta, attiva la RSA di via Monaco con 30 posti per pazienti covid19

Nelle prime ore del pomeriggio di oggi, è stata attivata la Rsa di via Luigi Monaco dove sono previsti altri 30 posti letto per i pazienti Covid-19. In atto si stanno trasferendo i pazienti a più bassa intensita di cura, cioè coloro che sono ancora in terapia ma in via di guarigione. Questo consentirà di alleggerire il reparto di Malattie Infettive dove ieri i 27 posti letto erano tutti occupati e per questo ieri sera due pazienti sono stati appoggiati in Terapia Intensiva Covid-19.