Sicilia, coronavirus: 110 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Sono 110 i nuovi casi di Coronavirus in SICILIA, nelle ultime 24 ore, a fronte di 5.558 tamponi eseguiti, su un totale di 464.469 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore, non sono stati registrati decessi e il numero delle vittime complessive rimane di 306.

I dati sono quelli forniti nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Il totale delle persone attualmente positive in SICILIA arriva a 583 (+53), mentre i casi totali da inizio pandemia passano a 6.576. Le persone ricoverate con sintomi sono 255, di cui 13 in terapia intensiva, mentre sono 2.315 i soggetti in isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 3.687 (+57).

Dei nuovi casi registrati 23 sono nella provincia di Palermo, 24 a Catania, 2 a Messina, 4 a Siracusa, 2 a Ragusa, 7 ad Agrigento, 45 a Trapani, 3 a Caltanissetta. Nessun caso nella provincia di Enna.