In aumento il numero dei casi di positività al Covid 19 in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Nelle ultime 24 ore in Sicilia si sono registrati 106 casi di positività al Covid 19. Complessivamente, pertanto, i casi in più sono 29 rispetto a ieri quando i casi erano stati 77.

Tra i dati che emergono dal report del Ministero della Salute c’è anche quello che, complessivamente, le persone positive in Sicilia da quando è scoppiata la pandemia è di 5032. Dei 1603 attualmente positivi, 1477 sono in isolamento domiciliare, 108 ricoverati in ospedale e 18 in terapia intensiva. Le persone guarite sono 3140. Invariato infine il numero delle persone decedute che, fortunatamente, resta fermo a 289 persone.

I casi nelle varie province siciliane si sono registrati: 39 in provincia di Palermo, 22 in quella di Catania, 17 in quella di Trapani, 11 in quella di Agrigento, 5 in quella di Messina e altrettanti in provincia di Ragusa, 2 a Siracusa, 5 in quella di Ragusa, 3 in quella di Enna e 2 in quella di Caltanissetta.