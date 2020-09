Il talentuoso ballerino nisseno Dennis Vizzini premiato a Capri

Ennesimo traguardo per la danza nissena, quello raggiunto da Dennis Vizzini la scorsa settimana nel corso della manifestazione “Premio Capri Danza International” tenutosi nella splendida cornice della Certosa di San Giacomo, il più antico monastero della celebre isola.

Il giovane Dennis ha ricevuto il prestigioso premio al talento per le sue spiccate doti artistiche e per la brillante carriera coreutica a dispetto della sua giovane età.

Dennis Vizzini, originario di Caltanissetta, ha 25 anni e ha intrapreso lo studio professionale della danza nella sua città natale con Olga Giliberto fino al superamento della audizione alla scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, ove si è diplomato nel giugno 2016. Da quella data, per Dennis, si sono spiegati vasti orizzonti internazionali grazie alle diverse produzioni a cui ha partecipato, tra cui si ricordano: “Schiaccianoci” e “Raymonda” di Pablo Moret e Ofelia Gonzales, “Cajkovsky”di Alessandro Bigonzetti, “Sogno di una notte di mezza estate” di Alessandra delle Monache, “Dvorak” di Gheorge Iancu, “La Bella Addormentata” e “Verdiana” di Laura Comi.

Dennis ha avuto l’onore di essere stato selezionato dal Maestro Vladimir Vasiliev, per rappresentare l’Italia presso il Padiglione Russia EXPO 2016 a Milano interpretando alcuni tra i più noti balletti del repertorio classico come Pas des deux e coda dello “Schiaccianoci” e “Raymonda”.

Riconosciutone il talento, la compagnia del Teatro dell’Opera di Roma lo ha selezionato per entrare a far parte del prestigioso corpo di ballo nelle produzioni di Raymonda, Lago dei Cigni, Carmen, Romeo e Giulietta, la Bella Addormentata, La Bayadère nella serata dedicata a Rudolf Nurayev con la presenza del primo ballerino Friedemann Vogel.

Il giovane talento ha avuto l’opportunità di lavorare anche, nel 2016/2017, con la compagnia ballet Nice Mediterranee dell’Opera de Nice. È sempre in Francia che ha partecipato allo spettacolo Notre Dame de Paris con la coreografia di Roland Petit all’Opera National de Bordeau.

Ha preso parte, come danzatore ad un prestigioso gala in Svizzera denominato “Les Ballets de Roland Petit pour Zizi Jeanmaire, con la direzione artistica di Luigi Bonino. Tra gli interpreti anche Eleonora Abbagnato (Etoile del balletto dell’Opera di Parigi e Direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma), Audric Bezard e Benjamin Pech (Opera di Parigi), Michele Satriano, Rebecca Bianchi (Opera di Roma)

Nel suo curriculum si annoverano anche svariate produzioni con Giuliano Peparini e Amedeo Amodio.

La Danza Classica, per Dennis, non è solo una nobile professione, ma una grande passione coltivata sin dalla tenera età e che ogni giorno si accresce parallelamente alla sua notorietà che lo ha già portato a danzare in alcuni tra i più famosi enti lirici nel mondo.

A Dennis vanno i rallegramenti della sua città natale con l’auspicio che Caltanissetta acquisti consapevolezza dei numerosi talenti che, nelle varie arti e professioni, danno lustro a questa città così, bisognosa, oggi più che mai di ripartire dall’arte e dalla cultura.