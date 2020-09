I cosmetici biologici: consigli per l’uso

I cosmetici biologici sono quelli ottenuti tramite agricoltura e allevamento a loro volta bio: si escludono, cioè, diserbanti e pesticidi di sintesi, additivi chimici, prodotti dell’ingegneria genetica e così via.

L’utilizzo di questi articoli per body care ha una serie di lati postivi, di cui ti parleremo in seguito. Tieni presente che tali opzioni sono l’ideale per la cura del viso e del corpo: sono naturali al 100%, ecosostenibili e assolutamente sicure. La biocosmesi nasce nel pieno rispetto degli animali e dell’ambiente, ed è concepita per favorire il benessere sia del pianeta, sia di coloro che lo popolano.

Del tutto raccomandati sono i cosmetici bio alla bava di lumaca di Nuvò Cosmetic. Si tratta di preparazioni green, dermatologicamente testate e in grado di garantire risultati eccezionali dopo le prime settimane. Il brand italiano, giovane ma già affermato nel settore, mette a disposizione scrub, formulazioni per il contorno occhi e creme alla bava di lumaca, tutte soluzioni non solo ecologiche, ma anche biologiche e certificate come tali.

Quali sono i benefici della bava di chiocciola per la nostra pelle? Quello in oggetto è un ingrediente che purifica, idrata, nutre e rende più elastica la cute; ha anche un effetto lenitivo e antibatterico, perfetto per la prevenzione dell’acne. Devi sapere, del resto, che questo estratto contiene principi attivi importantissimi, come il collagene, l’elastina, l’acido glicolico e l’allantoina.

1 – I cosmetici biologici proteggono la tua salute

Coloro che adoperano cosmetici bio fanno un autentico regalo al proprio organismo. Le sostanze ricavate tramite un allevamento e un’agricoltura di questo tipo, infatti, non saranno mai tossiche.

Un’ottima notizia, considerando che secondo le più recenti statistiche noi assorbiamo fino a 5 kg di elementi nocivi all’anno a causa del make-up. Questo rischio non si pone con i prodotti biologici, che sono completamente a norma di legge.

2 – La biocosmesi è alleata dell’ecosistema

È nostro dovere difendere il patrimonio naturale della Terra dall’inquinamento e da una progressiva distruzione: ognuno di noi, nel proprio piccolo, può dare un indispensabile contributo.

I componenti dei preparati bio per skin care, come già detto, sono coltivati senza antiparassitari chimici pericolosi per l’ambiente. Spesso, tra l’altro, ci si serve di confezioni eco-friendly, realizzate con materiali “verdi” e riciclabili. In questo modo possiamo provvedere alla nostra bellezza e, al tempo stesso, alla tutela del pianeta che abitiamo.

3 – I cosmetici bio sono adatti anche alla pelle sensibile

Esistono diversi cosmetici biologici eccellenti persino per l’epidermide più sensibile. Molte donne soffrono per la cute che si arrossa in men che non si dica, per fattori come lo smog, il freddo e l’azione dei raggi ultravioletti: la biocosmesi, tuttavia, offre una valida soluzione a questo problema.

Nella maggior parte dei casi, i prodotti che rientrano in questa categoria sono delicati e adeguati alla pelle più fragile. Non di rado, per esempio, le creme bio vengono preferite anche per i bambini.

4 – Nessun ingrediente dannoso

Le formulazioni biologiche sono prive di sostanze deleterie per la nostra salute. In effetti, molti ingredienti sono addirittura vietati: ci riferiamo ai parabeni, potenzialmente cancerogeni, e ai petrolchimici, che ostruiscono i pori e ostacolano l’eliminazione delle tossine.

Non solo: la biocosmesi esclude totalmente gli ftalati, impiegati per accentuare i profumi e talvolta responsabili del tumore al seno. Non sono presenti i coloranti sintetici, che irritano il derma, e la dietanolammina – ossia una tossina che colpisce le vie respiratorie. Sono proibiti, inoltre, i composti etossilati, i siliconi e i loro derivati, il benzene e gli oli minerali.

In un articolo del genere per la tua beauty routine non troverai prodotti delle coltivazioni OGM, triclosan (che determina disturbi di carattere ormonale) e glicerina di origine animale. In realtà, la lista potrebbe proseguire ancora a lungo, perché gli elementi non ammessi sono migliaia e migliaia!

5 – Una certificazione come garanzia di sicurezza

I cosmetici bio sono accompagnati da un’apposita certificazione, rilasciata da enti che testimoniano l’elevata qualità del risultato. C’è da dire che lo standard europeo non è unico, ma ogni società si basa su un proprio disciplinare e su un particolare marchio.

Per esempio, le suddette preparazioni alla bava di lumaca di Nuvò Cosmetic sono certificate AIAB (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica). Altri enti autorizzati sono CCPB, Cosmos ed Ecocert.

6 – I cosmetici biologici non costano necessariamente di più

Molte donne, erroneamente, credono che i cosmetici bio siano acquistabili a prezzi elevatissimi. Nulla di più sbagliato: ciò forse era vero in passato, ma oggi una soluzione di questo tipo comporta una spesa del tutto ragionevole. Pensa, poi, che un prodotto biologico può essere anche fatto in casa!

7 – L’effetto antinvecchiamento delle formulazioni biologiche

Un ulteriore vantaggio delle creme bio per viso e corpo consiste nella loro azione anti-age. Gli ingredienti ottenuti con tale metodo sono ricchi di antiossidanti: sono, quindi, capaci di rallentare la formazione dei radicali liberi e i processi di invecchiamento delle cellule.

Non è una coincidenza che chi usa cosmetici bio vada meno incontro a inestetismi come le rughe e le macchie cutanee. Questo è uno dei tanti doni che ci vengono fatti dalla natura.

8 – I cosmetici biologici hanno proprietà nutrienti

Un articolo per make-up biologico è concepito per nutrire in profondità la pelle e i capelli. Ciò è confermato da una serie di studi scientifici: non dimenticare che molti estratti tipici, come l’olio di cocco, quello d’oliva e l’aloe vera, sono fondamentali per il benessere del derma e del cuoio capelluto.

9 – Una vasta gamma di preparati animal-free

I cosmetici ecologici, e a maggior ragione quelli biologici, sono realizzati nel pieno rispetto della fauna della Terra. Non sono mai, assolutamente, testati sugli animali, e come ingredienti non vegetali contengono al massimo il miele e la cera d’api.

10 – Biocosmesi fai da te

Come già abbiamo evidenziato in precedenza, un cosmetico bio può essere anche homemade. Non devi fare altro che seguire qualche semplice regola: è essenziale reperire le sostanze adatte e misurarle con meticolosità con una bilancia digitale. Gli strumenti vanno igienizzati in maniera scrupolosa, così come il contenitore.

In più, è necessario che i prodotti fatti in casa si basino su procedimenti professionali, proprio come quelli in commercio. Con queste piccole accortezze, non sarà difficile ricavare i tuoi personali cosmetici bio con il fai da te.