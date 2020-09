Ganna, un successo di forza. Yates, una vittoria di esperienza

Simon Yates (Mitchelton – Scott) ha vinto la 55^ edizione della Tirreno-Adriatico EOLO. Nella cronometro finale di San Benedetto del Tronto il britannico ha difeso la Maglia Azzurra andando a conquistare la Corsa dei Due Mari davanti a Geraint Thomas (Team Ineos) e Rafal Majka (Bora – Hansgrohe).

Filippo Ganna (Team Ineos) vince l’ultima frazione, la cronometro individuale di San Benedetto del Tronto di 10,050 m alla media record di 56,636 km/h.

l vincitore di tappa Filippo Ganna ha dichiarato in conferenza stampa: “È una bellissima vittoria per me, abbiamo lavorato tanto tutta la Tirreno-Adriatico per Geraint [Thomas]. Anche lui stamattina mi ha detto di dare tutto e provare a vincere, ci sono riuscito. Sono contento anche perché riporto l’Italia a vincere una tappa e perchè ho stabilito il nuovo record del percorso, battendo quello di Fabian Cancellara. Adesso mi concentrerò sulla prova a cronometro Mondiali, dove dovrò vedermela contro il mio compagno di squadra Rohan Dennis.”

CLASSIFICA GENERALE

1 – Simon Yates (Mitchelton – Scott)

2 – Geraint Thomas (Team Ineos) at 17″

3 – Rafal Majka (Bora – Hansgrohe) at 29″

4 – Wilco Kelderman (Team Sunweb) at 56″

5 – Aleksandr Vlasov (Astana Pro Team) at 58″



RISULTATO DI TAPPA

1 – Filippo Ganna (Team Ineos) – 10,1km in 10’42” alla media di 56.636kph

2 – Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling) a 18”

3 – Rohan Dennis (Team Ineos) a 26”LE MAGLIE

Maglia Azzurra , leader della classifica generale, sponsorizzata da Gazprom – Simon Yates (Mitchelton – Scott)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da Gazprom – Maglia Arancio , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Sportful – Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Sportful – Maglia Verde , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel – Hector Carretero (Movistar Team)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel – Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Sara Assicurazioni – Aleksandr Vlasov (Astana Pro Team)

STATISTICHE