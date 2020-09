In Sicilia 107 contagiati in piu’. L’incremento fa salire a 2.530 gli positivi al Covid-19: 235 ricoverati con sintomi, 13 in terapia intensiva e 2.282 in isolamento domiciliare.

Sono 306 i deceduti, due in piu’ rispetto a ieri. Sono 6.466 i casi totali, 3.630 i dimessi guariti con un incremento di 5330 tamponi effettuati.