L’assessore Angelo Chessari entra a far parte di Fratelli D’Italia.

Fratelli d’Italia cresce in provincia di Caltanissetta. Ieri a Caltanissetta, alla presenza del coordinatore provinciale Fabiano lo Monaco e la consigliera e capogruppo al consiglio comunale di Gela Sandra Bennici, c è stata l’ufficialità dell’ingresso del consigliere nonché assessore di Niscemi Angelo Chessari (nella foto).

Lomonaco e’ molto soddisfatto per i risultati raggiunti dal partito in provincia, risultati raggiunti grazie ad un lavoro sinergico della classe dirigente che lavora instancabilmente per affrontare le criticità del territorio grazie anche al contributo di nuove ingressi come il giovane assessore Angelo Chessari.

Un ingresso importante dice la Bennici, un assessore della giunta di Massimiliano Conti, la cui amministrazione si contraddistingue per operatività ed efficienza, una giunta comunale che adotta la politica del fare.

“Noi siamo la politica del cambiamento, una politica attiva fatta con la semplicità di cuore a servizio di un territorio che aspetta da troppo tempo risposte”. Le parole di Chessari : “esprimo con piacere Il mio ingresso in fratelli d’Italia, un partito che ha idee, valori e principi ben definiti, radicato su tutto il territorio nazionale e soprattutto a difesa del popolo italiano”