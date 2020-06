San Cataldo. In Chiesa Madre opera l’Emporio della Solidarietà.

SAN CATALDO. Prosegue il servizio dell’Emporio della solidarietà in Chiesa Madre. Si tratta di una iniziativa benefica che è stata organizzata da parte della parrocchia per venire incontro alle persone più bisognose.

In particolare, chi ha bisogno può venire a ritirare l’abbigliamento per uomo, donna, bambino, tutti i mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e tutti i giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00 nei locali della Chiesa Madre in Via Roma. Il servizio è svolto dai volontari della comunità parrocchiale della Chiesa Madre e da alcuni membri dall’Associazione “Beato Giacomo Cusmano”.

Inoltre, la Chiesa Madre ha anche ricordato che è possibile portare i vestiti in buono stato e lavati il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00. Per info: info@madrice.it – 0934587018.