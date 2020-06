San Cataldo. Il 5 giugno sarà emesso il francobollo dedicato ai Sanpaoloni.

SAN CATALDO. Uno storico evento per la Città di San Cataldo. Domani venerdì 5 giugno sarà emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, il francobollo ordinario celebrativo appartenente alla serie tematica “festività”, dedicato ai Sanpaoloni di San Cataldo.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Un evento di alto spessore culturale che fa onore alla nostra città e alla sua più nobile tradizione. Per l’occasione è stato realizzato anche un folder in formato A4 a tre ante orizzontali, contenente un francobollo singolo, una busta e una cartolina annullata ed affrancata primo giorno di emissione, al costo di 15€ che la stessa Associazione culturale Giuseppe Amico Medico Onlus ha svelato in assoluta anteprima nella sua pagina facebook ufficiale.

“Ancora un importante passo per la valorizzazione e promozione della nostra festa più bella”, ha commentato l’associazione sancataldese. In precedenza, l’Associazione Giuseppe Amico Medico Onlus, allo scopo di contenere il diffondersi del virus COVID-19, e in applicazione delle misure preventive contenute nei DPCM dell’8 marzo 2020 e seguenti, aveva annullato tutte le iniziative in programma, previste prima della pausa estiva, rinviandole a data da destinarsi. Tra queste, anche l’emissione del francobollo commemorativo relativo ai Sanpaoloni, previsto per il 1 Aprile da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, era slittato.

Il Ministero per lo Sviluppo Economico che aveva scelto i giganti della Pasqua sancataldese, tra le tante proposte inviate da ogni parte d’Italia, aveva rinviato, infatti, tutte le emissioni previste fino al 28 aprile. Adesso, anche se non ci sarà la cerimonia dell’annullo sulle cartoline che riproducono il Cristo Risorto e i Sanpaoloni che si sarebbe dovuta tenere, sempre il 01 Aprile, alla presenza dei Funzionari delle Poste Italiane nell’Auditorium Gaetano Saporito presso la Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo sita in Corso Vittorio Emanuele, ci sarà finalmente l’emissione del francobollo celebrativo.

Dunque, ancora una grande iniziativa culturale dell’Associazione Giuseppe Amico Medico per la valorizzazione del patrimonio storico culturale religioso ed etno-antropologico della città di San Cataldo. (Foto pagina facebook associazione Giuseppe Amico Medico).