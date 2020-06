SAN CATALDO . C’è grande attesa in Chiesa Madre per la tradizionale “tredicina” in onore di Sant’Antonio di Padova. In particolare, è previsto che ogni giorno la Santa Messa sarà celebrata alle ore 8.00 e alle ore 18.00.

Il tredici giugno, festa del Santo, invece le Sante Messe saranno celebrate alle ore 8.00 e alle ore 11.00 (la sera del 13 giugno è già la Messa festiva del Corpus Domini).