Prevenzione contagio anti Covid: ecco le scarpe 70 per il distanziamento sociale.

Il distanziamento sociale al tempo del coronavirus? Basta indossare un paio di scarpe 70/75 e il distanziamento è bello ed ottenuto. E’ questa la singolarissima idea che ha avuto Grigore Lup (nella foto), un calzolaio rumeno di Cluj-Napoca, che ha deciso di realizzare scarpe davvero originali proprio in funzione della pandemia e dell’esigenza di distanziamento sociale necessario. Le scarpe da lui realizzate, infatti, variano di misura 70/75.

Scarpe lunghissime che, secondo il calzolaio rumeno, hanno tuttavia una funzione importante in chiave di prevenzione del contagio da Covid. Infatti, indossandole, è possibile mantenere le distanze assicurandosi di restare ad almeno un metro e mezzo di distanza da un’altra persona.

Il calzolaio ha deciso di mettere in vendita le sue scarpe speciali che servono per mantenere il distanziamento sociale in chiave prevenzione del contagio da Covid 19. Addirittura ha anche realizzato uno stivale speciale numero 75.

Un’idea che avrebbe già fatto registrare un certo successo, dal momento che sarebbero già stati 5 mila gli ordini dalla Romania, dagli Stati Uniti e dal Canada da parte di persone interessate a queste scarpe tanto singolari quanto inedite.