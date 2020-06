Mussomeli, Le “Quinte” della Primaria di Via Madonna di Fatima: “MERAVIGLIOSAMENTE INSIEME”

MUSSOMELI – (Dalla scuola primaria di Via Madonna di Fatima) – Il consueto saluto finale rivolto ai nostri alunni di quinta non poteva di certo mancare. L’emergenza attuale ci ha, naturalmente, orientati verso una modalità del tutto diversa, ma altrettanto significativa. Le novità, le innovazioni, i cambiamenti sono necessari per renderci sempre più resilienti e capaci di fronteggiare le molteplici sfaccettature e le variabili che caratterizzano il nostro vivere quotidiano.

Nonostante le numerose difficoltà e preoccupazioni, determinate da questa pandemia che ci ha sconvolti e disorientati, siamo giunti alla conclusione di un percorso che ha permesso a tutti noi, docenti e alunni, di crescere, maturare e acquisire conoscenze e competenze nuove. Così , noi insegnanti delle classi quinte della scuola primaria del plesso “ Madonna di Fatima”, Bellanca Katia, Borgetto Laura, Catania Mariella, Costanza Loredana, Genco Russo Flavia, Genco Russo Rossana, Misuraca Maria Antonietta, Morreale Giuseppina, Palumbo Rossana, Pellitteri Claudia, Piazza Antonella, Sorce Mariangela, Vitellaro Maria Rita, abbiamo realizzato un video spettacolo sulle note di “Meraviglioso” dei Negramaro. La canzone, per il messaggio di apprezzamento delle piccole e semplici cose, in esso contenuto, è stata scelta come spunto di riflessione sulla bellezza della vita nonostante le difficoltà che si presentano lungo il nostro cammino. L’esperienza vissuta e la didattica a distanza, che è divenuta didattica della vicinanza per continuare con i nostri allievi l’attività scolastica, hanno contribuito ad arricchire il modo di relazionarci, anche senza l’essere vicini fisicamente.

Ciascun alunno ha dato il suo personale contributo esibendosi in modo originale ed emozionante. Alcuni hanno cantato semplicemente il brano; altri hanno dimostrato la loro bravura realizzando meravigliosi disegni e illustrazioni; altri si sono rivelati dei musicisti; altri ancora hanno ballato inventando delle coreografie bellissime; c’è chi si è espresso recitando anche in dialetto; chi ha dimostrato di essere presentatore, atleta, scrittore e attore, amante delle bellezze che la vita ci offre. La varietà delle manifestazioni è servita a rendere versatile e piacevole a vedersi il video ed esemplificativa della creatività che caratterizza ciascuna persona.

Naturalmente, gli abbracci e l’affetto manifestato nel succedersi delle “videate” dimostrano che alla base di ogni cosa c’è l’Amore, il desiderio di impegnarsi per raggiungere i migliori traguardi.

E’ proprio questo l’augurio che le docenti e la dirigente, la professoressa Alessandra Camerota, hanno rivolto ai loro alunni, congratulandosi con loro per l’impegno palesato e il successo raggiunto, con l’auspicio che continuino a realizzare grandi cose, credendo in loro stessi, mostrando tenacia e perseveranza, al fine di essere forti e pronti a vincere tutte le “sfide della vita” e volare sempre più in alto. Ad maiora semper!! ( Ins. Maria Rita Vitellaro)