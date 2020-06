Marianopoli. Calogero Casucci sollecita il sindaco a riaprire il mercato settimanale del giovedì.

Riceviamo e pubblichiamo nota dell’ing. Calogero Casucci (Forza Italia) da lui indirizzata al sindaco sulla mancata riapertura del mercato settimanale del giovedì a Marianopoli.

“Sono già passate quasi tre settimane dall’emanazione del D.P.C.M. del 17/05/2020 e dell’Ordinanza del presidente della Regione Sicilia n. 21 del 17/05/2020, attraverso le quali sono state indicate le misure da attuare per la riapertura delle varie attività commerciali, ma purtroppo non si capisce perché, a Marianopoli, il Sindaco non ha ancora disposto l’avvio dello storico mercato settimanale. La riapertura del mercato settimanale non solo rappresenterebbe un segnale importantissimo di ritorno alla normalità per i cittadini di Marianopoli dopo il periodo di lockdown attuato per contrastare la diffusione del Covid-19, ma assicurerebbe un servizio indispensabile ed importante per tutti gli abitanti, soprattutto per quelli che per vari motivi non possono spostarsi nelle città, e consentirebbe ai vari ambulanti e commercianti di riprendere la loro attività dopo più di due mesi di inattività e in un periodo di profonda crisi economica.Con Ordinanza Sindacale n. 19 del 26.05.2020, il signor Sindaco del Comune di Marianopoli, ha disposto lo spostamento del mercato del giovedì dal centro storico in contrada Roba, e considerato che il nuovo sito non risulta essere assolutamente idoneo per ospitare il mercato settimanale, giorno 28.05.2020 la riapertura non ha avuto luogo, poiché, per quanto è stato possibile apprendere, i commercianti e gli operatori non sono stati consultati e resi partecipi di questa inspiegabile decisione e hanno deciso di non avviare la loro attività.Per quanto si apprende dalla nota dell’ 01.06.2020 dei due consiglieri di opposizione, Cannella Giuseppe e Noto Grazia, che lo scrivente ed il gruppo Forza Italia Marianopoli condividono in pieno anche se di differente appartenenza politica, pare che il Sindaco abbia agito in maniera del tutto autonoma e senza aver consultato la Commissione per il commercio ambulante e del mercato, la popolazione e il Consiglio Comunale nel prendere la suddetta decisione di spostare il mercato in un altro sito.Preso atto che anche giovedì 04.06.2020 la riapertura del mercato settimanale non ha avuto luogo e che sia i commercianti sia molti cittadini lamentano la mancanza di questo servizio importante ed indispensabile, ci chiediamo quali siano le intenzioni del Sindaco in merito a questa vicenda e lo invitiamo a volere provvedere con una nuova Ordinanza, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza e anti-contagio, alla riapertura del mercato settimanale nello storico sito di Via Roma, via Raddusa e Piazza Landolina.Mi auguro infine che il Sindaco affronti questa problematica con grande senso di responsabilità perchè il mercato settimanale nel nostro piccolo comune di Marianopoli non rappresenta solo una realtà economica, ma anche sociale e culturale”

Ing. Calogero Casucci