Lavoratori PFE Palermo: vicinanza al Presidente Navarra

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. I Lavoratori della PFE S.p.A., azienda attiva nel settore di Clearing e Facility Management da oltre trent’anni, con in testa il Responsabile per Palermo, Pietro Manno, vogliono far sentire la propria vicinanza al Presidente Salvatore Navarra, persona semplice che ama la tranquillità del lavoro, le regole, la trasparenza e non ama apparire; in questo periodo non certo positivo per via degli ultimi accadimenti, per i quali la Magistratura farà il Suo corso.

Società che non ha mai fatto mancare la propria presenza, pagando puntualmente gli stipendi ai propri dipendenti e rispettando i diritti di tutti i lavoratori. Tutti i dipendenti continuano a svolgere il proprio lavoro con la massima professionalità, anche durante la pandemia del Covid-19, implementando un ruolo fondamentale delle attività e dei servizi pure della sanificazione per la ripartenza economica e sociale del Paese. La storia della società è caratterizzata da una ricerca ed uno sviluppo innovativo costante, con processi brevettati che coniugano efficienza ed efficacia.

I Lavoratori PFA S.p.A. di Palermo