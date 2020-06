Festeggia i suoi 105 anni dopo aver sconfitto il Covid 19.

Compie 105 anni oggi, dopo essere uscito dal tunnel del Covid 19: quando si dice classe di ferro. Ne è un esempio Leonello Bolognesi (nella foto), che proprio oggi celebra i suoi primi 105 anni di vita, tagliando così un ambìto e quasi irragiungibile traguardo, riservato davvero a pochi.

Li compie ma, a causa ancora dell’emergenza coronavirus, non li festeggia alla grande, come sarebbe invece opportuno fare in occasione di tali eventi. E’ infatti ospite della “Asp-Casa di Riposo Opera Pia Beneficenza Manica”.

Una delle tre strutture socio-residenziali di Argenta e dintorni dove vige ancora il “chi va là”, in quanto duramente colpite e martoriate dal Coronavirus, che lì ha annoverato numerosissimi contagi e mietuto molte vittime. Ma che, così come per altri anziani, ha risparmiato anche lui: Leonello appunto, il nonno di tutti.

Vuoi un po’ la fortuna, la fatalità, il destino, o la sua tempra, fatto sta che Leonello ha contratto l’infezione, ma ne è già uscito, praticamente guarito. E, considerata la veneranda età, si tratterebbe di un caso forse unico in Italia, di certo raro. (Fonte e Foto: Il Resto del Carlino).