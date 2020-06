Ciclista salva un cane abbandonato in mezzo alla strada trasportandolo sulle spalle in bici.

Vedere un ciclista che pedala portando sulle spalle un cane non è certo qualcosa che accade tutti i giorni. Se poi il ciclista si ritrova il cane sulle spalle dopo averlo soccorso e salvato, la notizia merita considerazione e rispetto. E’ accaduto in Argentina che un cane abbandonato dal solito padrone senza scrupoli giaceva a bordo strada disidratato e stremato e rischiava di fare una brutta fine. Tuttavia, un ciclista che si stava allenando assieme ad altri due compagni di squadra, dopo averlo notato, s’è fermato per soccorrerlo.

E siccome il cane era talmente stremato da non riuscire a camminare, dopo averlo fatto bere, lo ha caricato sulle spalle e lo ha portato in bici per diversi chilometri (nella foto) sino all’arrivo nel in Città dove il cane è stato curato e rimesso in sesto. I tre ciclisti del gruppo sportivo Marican Team si stavano allenando quando, improvvisamente, la loro attenzione è stata richiamata da quel cane abbandonato a bordo strada. I tre si sono fermati ed hanno prestato soccorso al cane che versava in cattive condizioni.

Il ciclista lo ha generosamente caricato sulle spalle e ha percorso diversi chilometri. Il cane, senza paura, si è fatto dapprima aiutare e poi caricare sulle spalle per farsi trasportare per diversi chilometri da parte di un ciclista che, in maniera lodevole, ha evitato che l’animale morisse.