Caltanissetta, parcheggio piazza Mercato Grazia: spari contro furgone, la polizia indaga

CALTANISSETTA – La polizia scientifica è al lavoro in piazza Mercato Grazia a Caltanissetta per i rilievi del caso in merito ad alcuni colpi di arma da fuoco che avrebbero avuto come bersaglio un furgone posteggiato.

Nei pressi del veicolo sarebbero stati ritrovati alcuni bossoli mentre sulla carrozzeria è presente un foro di proiettile. Per adesso non sono state fornite informazioni ufficiali. Il parcheggio è stato chiuso dalle forze dell’ordine per consentire agli investigatori di lavorare sul caso.

Secondo alcune indiscrezioni, i residenti delle abitazioni vicine potrebbero aver udito gli spari nella notte tra sabato e domenica.