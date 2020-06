Caltanissetta, Comitato quartiere San Luca: tangibile rischio incendio sterpaglie

CALTANISSETTA – Nel quartiere San Luca, a Caltanissetta, tra il “Giardino Della Legalità” e la via Michelangelo vi è un enorme appezzamento di terreno di demanio comunale con sterpaglie alte oltre due metri.

Ogni anno vi è un enorme rischio di incendio (l’anno scorso è successo ma per fortuna è stato subito domato), ma la cosa drammatica è che a pochi metri si trovano delle abitazioni e questo mette a repentaglio la sicurezza delle strutture abitative è l’incolumità di centinaia di persone. Inoltre,le sterpaglie sono infestate di insetti,in particolar modo di zecche, questo comporta un grave pericolo per la salute pubblica.

Invitiamo l’amministrazione comunale ad intervenire con la massima urgenza prima che possa verificarsi l’irreparabile.

La segnalazione, tramite una nota stampa, è stata effettuata dal comitato di quartiere San Luca.