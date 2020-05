San Cataldo. C’è la nuova sezione dell’A.I.S.F. (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica).

SAN CATALDO. La Sicilia si è arricchita di una nuova sezione A.I.S.F. (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica), quella di San Cataldo (Caltanissetta), dove già da un anno e mezzo è operativo lo sportello di ascolto e supporto a favore dei pazienti con fibromialgia e dei loro familiari.

L’Associazione Nazionale ha sede centrale presso l’Azienda Ospedaliera Polo Universitario L. Sacco di Milano il cui presidente, dr. Piercarlo Sarzi Puttini, è Professore in Reumatologia presso l’Università degli Studi di Milano e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Reumatologia della stessa Azienda Ospedaliera. Da oggi quindi è costituita, in Sicilia, la sezione locale della provincia di Caltanissetta , che continuerà ad operare, come già fatto dall’autunno 2018, con l’entusiasmo e la voglia di crescere in questo territorio per raggiungere nuovi traguardi, offrire nuovi servizi, formulare nuovi progetti, in coerenza con la sua specifica mission, ossia dare voce, servizi e speranza a tutti quei pazienti che vivono il loro dolore ancora nascosti a causa di pregiudizi sociali e disservizi istituzionali.

La sezione consta di tre referenti volontarie: referente medico scientifico Dott.ssa Rosaly Intilla, referente dei pazienti Irene Burcheri, referente contabile Eloise Falzone. Il gruppo è già comunque ben nutrito e si avvale del prezioso contributo di molti altri soci volontari sia pazienti che medici e professionisti che hanno scelto di collaborare con l’associazione attraverso mirate convenzioni.

Infatti, dopo l’inaugurazione dello sportello, svoltasi in occasione del convegno del 16 dicembre 2018, grazie all’impegno dei volontari, si sono svolte molte attività di formazione ed informazione oltre all’appuntamento settimanale di accoglienza dei pazienti allo sportello, con i quali si è data vita a: banchetti informativi, celebrazione della Giornata mondiale della fibromialgia (in due diversi luoghi della città) con la consueta iniziativa ‘Donati una campanula’, presentazione del libro ‘Fibromialgia. Storie di vite segnate.’, incontro dei pazienti con psicologi esperti in materia, incontri gratuiti di mindfulness per la gestione del dolore, lezioni di yoga, ecc. Ricordiamo che lo sportello ha sede in via S. M. Mazzarello, n. 1 presso i locali del ‘Villaggio dei Semplici di M. Ausiliatrice’, messi a disposizione dalla coop. Sociale S.I.RE., presieduta da Maurizio Nicosia, con cui è aperto un fruttuoso canale di collaborazione reciproca.

Nella suddetta sede AISF di San Cataldo accoglie ogni mercoledì, h.11.30 pazienti, iscritti, simpatizzanti e quanti altri sono interessati all’associazione. Gli uffici sono momentaneamente chiusi a causa del Covid-19 e in attesa di poter riaprire secondo le norme di sicurezza prescritte, si continua a svolgere, in modalità smart working curata dalla referente Irene Burcheri, attività di contatto continuo in modo da accogliere le richieste di aiuto e di supporto da parte dei numerosi pazienti in via telematica. Per informazioni scrivere a aisfsancataldo@virgilio.it È possibile seguire le attività della sezione ed interagire con la referente dei pazienti anche attraverso pagina facebook: Aisf ONLUS San Cataldo.