Riesi, al via la terza fase di “Virgilio Lab2120”: Rotary per il lavoro, nonostante Covid

Ha preso avvio lo Stage Formativo, presso la “Lombardo moto srl” di Riesi, di un giovane appositamente selezionato. È il 3° Step del Progetto “Virgilio Lab2110” del Distretto 2110 del Rotary International, promosso dal Rotary Club Valle del Salso, presieduto da Luigi Loggia.

Il Progetto, che presuppone una visione etica dell’economia, si propone di diffondere semi di cultura imprenditoriale tra i giovani; di mettere in atto azioni di sensibilizzazione all’imprenditoria, da stimolare e canalizzare verso soluzioni di massima efficacia.

Le prime fasi hanno comportato una videointervista con i fratelli Francesco e Massimiliano Lombardo, nel corso della quale è emersa la visione moderna e dinamica di fare impresa oggi, facendo ricorso anche alle moderne tecnologie. Successivamente è stato promosso un Video-incontro formativo con gli studenti dell’ISS “C.M. CARAFA” che ha visto la partecipazione interessata di circa 200 studenti.

Destinatario dello Stage è il giovane Emanuel Perna che ha raccolto questa opportunità con entusiasmo e spirito di iniziativa e ha ringraziato il Rotary e la “Lombardo moto” per l’importante occasione di crescita che gli viene offerta.

Massimiliano Lombardo, in rappresentanza dell’azienda, ha detto: ringraziamo il Presidente del Rotary Valle del Salso che ci ha proposto e reso partecipi a questa importante iniziativa che ci dà modo di renderci utili al nostro territorio. In coerenza con gli scopi del progetto avremo cura di stimolare nel giovane tirocinante lo spirito di iniziativa, incoraggiarne la propensione all’innovazione e di farlo cimentare nei vari comparti aziendali, anche in quelli più evoluti dell’e-commerce e dell’e-business.

Lo stage doveva partire a marzo, ma è stato sospeso per la pandemia da Covid-19 – ha detto il dott. Loggia– tuttavia abbiamo fortemente voluto dispiegare tutte le fasi del programma anche per contribuire a fare la nostra parte nel contrasto degli effetti che il Covid si lascia dietro, la più grande emergenza del nostro tempo: il lavoro. Crediamo che, proprio in questo peculiare momento socio-economico è ancor più necessario portare il mondo dell’imprenditoria a contatto con i giovani nell’intento di risvegliare talenti imprenditoriali e dare nuova linfa per il rinnovamento e la ripartenza delle imprese grazie alla carica innovatrice delle giovani generazioni.

Ringrazio per la collaborazione il Governatore del Distretto 2110 del Rotary International dott. Valerio Cimino e la Commissione distrettuale per il Progetto “Virgilio Lab2110” rappresentata dai proff. Livan Fratini e Umberto La Commare dell’Università di Palermo, partner del progetto.

Un particolare ringraziamento e plauso va ai fratelli Lombardo che, con passione e abnegazione, stanno affrontando le varie fasi del programma, sostenendone anche significativi risvolti economici e un grosso in bocca al lupo al fortunato e bravo giovane selezionato.