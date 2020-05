ASP Caltanissetta, un nuovo caso di covid 19 nel nisseno: un ‘geografico, ossia rientrato in Sicilia

Un nuovo caso di contagio nel nisseno: a Gela il tampone ha confermato la positività di un “geografico”, ossia una persona rientrata dal nord. La notizia è stata fornita dall’Asp Caltanissetta nel quotidiano bollettino sui casi di covid-19.

Al via protocolli ed indagini per monitorare il caso: il paziente è in isolamento domiciliare, le sue condizioni, allo stato attuale, non richiedono il ricovero.

Nella tabella i dati di Caltanissetta (aggiornati a domenica 31 maggio) e della provincia. I casi sono 189. Tre sono attualmente le persone ricoverate; 11 i positivi in quarantena; 159 i guariti; 15 i decessi.