San Cataldo. Per le donazioni del sangue è sempre operativo il Centro raccolta.

SAN CATALDO. Donare sangue per donare speranza e donare vita. In un momento difficile di grande emergenza come quella del coronavirus, l’associazione Donatori AB Zero di San Cataldo si sta spendendo lodevolmente affinchè la donazione del sangue vada avanti anche in un periodo di forte emergenza come quello attuale. In questo senso, è stato ricordato che il centro per la raccolta è aperto tutti i lunedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 11. E’ possibile prenotare la donazione al 346 – 7136084.