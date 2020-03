San Cataldo. Il Venerdì Santo con le sue rappresentazioni sarà trasmesso in Tv, in streaming e su facebook.

SAN CATALDO. L’Associazione Giuseppe Amico Medico Onlus, in collaborazione con PrimoPiano srl e Rete Chiara canale 813, allo scopo di non far mancare ai fedeli e ai devoti le espressioni della pietà popolare e le processioni che arricchiscono i giorni della Settimana Santa sancataldese, trasmetterà su Rete Chiara canale 813. In particolare Venerdì 10 Aprile alle ore 10 sarà trasmesso lo speciale di TV 2000 del 2018 “I Riti della Settimana Santa a San Cataldo”, mentre venerdì 10 Aprile ma alle ore 19:00 sarà trasmesso il Processo a Gesù e La Scinnenza Edizione 2019 per la Regia di Ivan Giumento, direzione Artistica Claudio Arcarese, direzione Tecnica Giancarlo Mogavero.

Personaggi e Interpreti:

Gesù: Francesco Miceli

Maria: Liliana Carletta

Misandro: Saverio Mangione

Caifa: Francesco Capizzi

Ponzio Pilato: Michele Capizzi

Giuseppe D’Arimatea: Arcangelo Galanti

Nicodemo: Gaetano Emma

Maria Maddalena: Daniela Rivela

Veronica: Antonella Miserandino

Giovanni: Vincenzo Giambra

Longino: Andrea Zimarmani

Malco: Michele Scarlata

Messaggera: Sofia Cazzetta

Riprese Video: Aldo Abate, Elia Miccichè, Ciprian Filmari, Giovanni Di Lorenzo

La trasmissione, oltre che sul canale 813 di Rete Chiara, sarà visibile in streaming

sul Sito Web e sulla Pagina Facebook dell’Associazione Giuseppe Amico Medico

http://www.associazionegiuseppeamicomedico.it/

https://www.facebook.com/associazioneamicomedico/

e sul sito Web e sulla Pagina Facebook

di Radio Amore San Cataldo

https://www.facebook.com/associazioneradioamore/

http://www.associazioneradioamore.com/

e sulle frequenze di Radio Amore San Cataldo 104 mhz

L’iniziativa è in linea con le indicazioni contenute nel Decreto 153/20 del 19 Marzo 2020 della “Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti”. Primo Piano srl e Rete Chiara canale 813

hanno aderito all’iniziativa di Solidarietà Digitale promossa dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione.