Caltanissetta Protagonista: “Amministrazione sostenga artigiani, commercianti e piccoli imprenditori

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Alla luce degli annunciati provvedimenti del Governo nazionale e quello veramente cospicuo di quello regionale, nello spirito di grande collaborazione nell’attivita’ del Comune, Caltanissetta Protagonista propone al Sindaco di differenziare il sostegno al popolo nisseno attenzionando adesso quelle fasce di popolazione fino a ieri non coinvolte nella ricerca di un minimo di sicurezza economica.

Parliamo di artigiani, commercianti, piccole imprese, professionisti, finiti di colpo nel dramma non potendo contare su alcuna altra fonte di reddito. Pertanto proponiamo di intervenire prioritariamente nei confronti dei disoccupati, di coloro che non hanno potuto usufruire del reddito minimo a causa di residuali o minimi redditi ma decisamente in stato di bisogno e quindi nei confronti dei nuclei familiari che si basano su un solo reddito proveniente da lavoro autonomo.

E non parliamo soltanto dei fabbisogni alimentari. Non serve in realtà attivare nessun fondo di solidarieta’. Bisogna impinguare i capitoli in bilancio gia’ presenti ma soprattutto c’e’ un enorme lavoro di censimento di questi nuovi soggetti in grave stato di necessita’. Avendo ormai la certezza di questi flussi in entrata si puo’ intanto attingere al “fondo di riserva” che puo’ essere utilizzato senza che il bilancio sia approvato. Per quanto riguarda i trasferimenti canonici e’ chiaro che dovranno essere inseriti in un bilancio che noi Consiglieri Comunali potremmo approvare, vista l’emergenza, anche da remoto, previo passaggio per le vie brevi, in commissione.

Ci aspettiamo atti consequenziali di grande e auterevole azione da parte dell’Amministrazione. Non e’ piu’ tempo di attivita’ molli e soprattutto non coordinate con le altre autorità presenti sul territori

Caltanissetta Protagonista