Sudisti Italiani, lettera a Conte: “E’ urgente chiudere l’ingresso per accedere nelle Regioni del Sud Italia a chi proviene dal Nord”

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO.

Gentilissimo Presidente del Consiglio Giuseppe Conte,

il Movimento dei Sudisti Italiani chiede al Governo Italiano misure drastiche per contrastare la diffusione del Coronavirus nel Sud Italia.

E’ urgente la chiusura degli ingressi per accedere nelle Regioni del Sud Italia a persone provenienti dal Nord Italia e da Paesi esteri contaminati.Il Sud Italia, rispetto al Nord, non ha strutture ospedaliere tali da poter fronteggiare il Coronavirus in modo opportuno.

Le città del Sud Italia devono essere tutelate in modo efficace e senza mezze misure. Si chiede, pertanto, un intervento urgente.

Occorre un decreto legge che imponga la chiusura degli ingressi per accedere nel Sud Italia, per un periodo tale che possa permettere di ostacolare la diffusione del contagio per Coronavirus.

Movimento Sudisti Italiani