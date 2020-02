Sono aperte sino al 6 marzo le candidature per le liste del M5S per le elezioni amministrative.

Sino al prossimo venerdì 6 marzo 2020 sono ufficialmente aperte le candidature per la creazione delle liste del M5S in vista delle prossime elezioni amministrative che vedranno andare al voto diversi comuni della Provincia di Caltanissetta, tra cui Serradifalco, Bompensiere, Villalba e Mussomeli. I candidati sindaco o presidenti di municipio che intendano presentare una lista con il M5S possono farlo accedendo alla funzione Open Comuni della piattaforma Rousseau.

Il M5S ha ricordato che tutti i candidati Sindaco o presidenti di municipio dovranno caricare anche un documento di sintesi del loro programma e che, ovviamente, tutti i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento. La comunicazione delle liste che hanno ottenuto la certificazione avverrà esclusivamente su www.movimento5stelle.it in queste date:

venerdì 28 febbraio 2020

venerdì 6 marzo 2020

venerdì 13 marzo 2020

venerdì 20 marzo 2020

venerdì 27 marzo 2020

Tutte le informazioni necessarie per sottoporre la candidatura sono contenute nel regolamento e sintetizzate nelle FAQ che è possibile consultare in caso si necessiti di supporto. Il M5S ha anche ricordato a tutti i gruppi che intendano presentare una lista che possono rivolgersi al facilitatore per le Relazioni Interne della propria regione. Ovviamente, è stato precisato che, prima dell’ottenimento della certificazione da parte del MoVimento 5 Stelle, nessuna lista è autorizzata all’utilizzo del nome e del simbolo del MoVimento 5 Stelle.