San Cataldo. Contrasto alla povertà. Le manifestazioni di interesse si presentano entro il 22 febbraio.

SAN CATALDO. Il Distretto Socio-sanitario n.11 di San Cataldo, per una più ampia forma di promozione e di implementazione degli interventi da programmarsi a valere sul Fondo Povertà, ha avviato il processo di programmazione della Quota Servizi del Fondo Povertà per la definizione delle attività di rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà ed ha delineato le procedure di coinvolgimento dei Soggetti chiamati a concorrervi, rendendo nota l’intenzione di attivare un Tavolo tecnico di concertazione territoriale per l’istituzione della Rete Territoriale per la Protezione e l’inclusione Sociale.

Il Distretto ha pertanto invitato gli Enti e le Associazioni del Terzo Settore, gli Enti Religiosi, le Associazioni di categoria, professionali e del mondo della Cooperazione, le Organizzazioni Sindacali, le Scuole, i Centri Provinciali per l’Istruzione adulti (CPIA), l’Ufficio Servizio Sociale Minorile (USSM), l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), l’Ufficio Scolastico Regionale (USR), l’Osservatorio per la dispersione scolastica, gli Organismi della Formazione Professionale, le forze produttive del territorio, le altre comunità territoriali, etc, ad inviare a mezzo P.E.C. all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it entro il termine ultimo del prossimo 21 Febbraio una manifestazione d’interesse per la partecipazione al Tavolo Tecnico per la programmazione della Quota Servizi del Fondo Povertà e per l’istituzione della Rete Territoriale per la Protezione e l’Inclusione Sociale, indicando l’Organizzazione, il nominativo del Referente ed i relativi recapiti telefonici e mail.