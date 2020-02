Avviso legale – Tribunale di Caltanissetta – Fallimento n. 13/2016

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

REGOLAMENTO

PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE IRREVOCABILI

INERENTI L’ACQUISTO DEI BENI INCLUSI NEL

PATRIMONIO FALLIMENTARE SUDDIVISO NELLE

CATEGORIE DI SEGUITO ELENCATE

FALLIMENTO N. 13/2016



Con sentenza datata 09/06/2016, il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato il Fallimento della Società “XXXX” nominando Curatore la Dott.ssa Elisa Maria Lucia Ingala e Giudice delegato il Dott. Calogero D. Cammarata.

In data 11/04/2017, è stato approvato dal Giudice Delegato Dott. Calogero D. Cammarata, in surroga del Comitato dei Creditori, il programma di liquidazione, ove si è disposta la vendita, anche in blocco, dei beni immobili mobili e merce di seguito meglio specificati e sono stati autorizzati dall’Ill.mo Giudice Delegato, l’esecuzione degli atti conformi al Programma di Liquidazione.

Sono stati esperiti tre tentativi di vendita, rispettivamente nelle date 05/12/2017, 18/01/2018, 20/03/2018, andati deserti per mancata presentazione delle offerte.

In data 01/09/2018, è stato concesso in affitto, l’azienda fallita, giusto contratto del 03/08/2018, registrato il 07/08/2018.

Con il presente regolamento s’intendono determinare le condizioni inderogabili alle quali dovranno attenersi gli offerenti per la formulazione delle offerte, nonché i criteri che verranno adottati per la valutazione delle stesse.

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

Procedura Fallimentare = il Fallimento 13/2016 del Tribunale di Caltanissetta; – Selezionato/soggetto selezionato= il soggetto che la procedura fallimentare ha individuato quale possibile acquirente del bene, del diritto o dei beni in blocco, obbligato così alla stipula del contratto di vendita, senza che ciò determini alcun impegno per la procedura fallimentare; – Soggetto partecipante= colui che ha presentato domanda presso lo Studio del Curatore; – Cauzione= la somma di denaro versata a mezzo di assegni circolari all’atto della presentazione della proposta irrevocabile (e suoi miglioramenti), pari al 10 per cento del prezzo complessivamente offerto oltre Iva, se dovuta ai sensi di legge. – La cauzione sarà trattenuta a titolo di “penale” – salvo il risarcimento del danno ulteriore – laddove il selezionato non stipuli il contratto definitivo, versando l’intero prezzo a mezzo assegni circolari o bonifico bancario nel conto intestato alla procedura nei termini indicati dalla procedura fallimentare, e del pari non provveda, nei termini indicati dalla procedura, al versamento delle spese e oneri di trasferimento (compreso il compenso del Notaio). Tutto ciò premesso si indicano, qui di seguito, le condizioni inderogabili alle quali dovranno attenersi gli offerenti per la formulazione delle offerte.

È nell’interesse della procedura privilegiare, ex art. 105 l.fall., offerte che prevedano acquisti in blocco, possibilmente dell’intero compendio patrimoniale.

È nell’interesse della procedura privilegiare, ex art. 105 l.fall., offerte che prevedano acquisti in blocco, possibilmente dell’intero compendio patrimoniale. LOTTI DEI BENI POSTI PER I QUALI SI E’DISPONIBILE A RICEVERE OFFERTE

CATEGORIA A – BENI IMMOBILI C.da Piraino Pozzillo Santa Caterina Villarmosa (CL)

I beni immobili per i quali si è interessati a ricevere offerte anche in blocco sono di seguito indicati, come meglio desumibile dalla relazione Tecnica di stima dell’Architetto G. Amarù del pari pubblicata sul sito www.astegiudiziarie.it Tale categoria è costituita dai seguenti lotti:

LOTTO 1 DESCRIZIONE FG. PA RT .

SUB .

CAT .

MQ. RENDITA CATASTA LE

STIMA

Opificio artigianale (piano t.1)

55 55 4

D/7 620,0 0

€ 10.515,06 € 353.400,00

Ampliamento Op. artigianale

247,9 8

€ 74.394,60

Op. artigianale Primo Piano (uffici)

200,0 0

€ 128.000,00

Deposito piano terra

234,0 0

€ 42.120,00

TOTALE LOTTO 1

€ 597.914,60

LOTTO 2 Fabbricato rurale di due piani 55 74 1 A03 151 (aree scope rte, mq 134) € 142,03 € 30.200,00 Terreno (zona E verde agricolo) 55 36 3 6.200 R.D. € 15.500,00 Terreno 55 75 2.760 R.D.: 25,66 € 6.900,00 Terreno (nuda proprietà) 55 77 2640 R.D.: 12,27 € 6.600,00 Terreno (nuda proprietà) 55 78 2120 R.D.: 5,46 € 5.300,00 Terreno 55 31 3 2.320 R.D.: 5,99 € 5.800,00 TOTALE LOTTO 2 € 70.300,00 LOTTO 3 TUTTI I LOTTI COMPRESI DAL NUMERO 1 (COMPRESO) AL NUMERO 2 – € 668.214,60

CATEGORIA A (COMPRESO)

CATEGORIA B – Macchinari, Attrezzature e Arredi

I beni mobili per i quali si è interessati a ricevere offerte, preferibilmente in blocco, sono meglio identificati nella stima. Il curatore fallimentare è disposto a ricevere offerte irrevocabili d’acquisto al fine di valutare la vendita dei suddetti beni.

LOTTO MACCHINARI E ATTREZZATURE

VALORE DI STIMA

1 Linea di Smalteria completa € 100.000,00 2 Linea di cottura completa € 250.000,00 3 N. 60 carri per trasporto piastrelle complete di n.28 telai in alluminio da € 300,00 cadauno € 18.000,00 4 Bilancia a basamento FUTURA € 1000,00 5 Aspiratore spazzolatrice e cabine doppio disco € 1000,00 6 Spazzolatrice a tampone € 1000,00 7 Cabina a spruzzo € 700,00 8 Aspiratore per cabina a spruzzo € 300,00 9 Tramoggia per alimentazione cabina a spruzzo € 400,00 10 Gira giare per preparazione colori € 500,00 11 Forno elettrico statico kw 35 PAGNOTTA € 5.000,00 12 Taglierina elettrica per pani in argilla € 300,00 13 Cabina di aspirazione per smaltatura manuale € 2.000,00 14 Aspiratore a parete € 250,00 15 Girasmalti elettrica a muro € 150,00 16 Trapano BOSH € 50,00 17 Traspallet CEMI € 650,00 18 TOTALE MACCHINARI E ATTR. € 381.300,00

LOTTO ARREDI VALORE DI STIMA SALA D’ATTESA 19 n.2 divanetti da due posti di colore verde € 100,00 20 n. 2 mobiletti di legno per esposizione € 50,00 21 n.1 tavolinetto con ripiano in vetro € 30,00

22 SALA PROGETTAZIONE E GRAFICA

23 n.1 scaffalatura metallica € 30,00 24 n.2 scaffali di colore grigio € 60,00 SALA AMMINISTRAZIONE 25 n.1 scrivania con angolo € 130,00 26 n.1 scrivania con angolo e cassettiera € 160,00 27 n.2 sedie in tessuto color rosso € 40,00 28 n.3 mobili per ufficio alti € 360,00 29 n.1 mobili per ufficio bassi € 80,00 30 n.2 PC completo di monitor, tastiera, mouse e stampante € 100,00 SALA COMMERCIALE ITALIA/ESTERO

31 n.2 mobili con ante in vetro € 250,00 32 n.1 tavolinetto porta PC € 40,00 33 n.1 scrivania con angolo € 130,00 34 n.1 scrivania € 100,00 35 n.2 mobili per ufficio bassi € 160,00 36 n.2 mobili per ufficio alti € 240,00 37 n.2 sedie in tessuto color rosso € 40,00 38 n.1 fotocopiatrice SHARP AR-5316 € 100,00 39 n.1 fax Samsung SCX-4521F € 50,00 40 n.1 stampante Epson Aculaser C4200 € 50,00 41 SALA PRESIDENZA 42 n.1 scrivania € 150,00 43 n.3 poltroncine in similpelle nero € 180,00 44 n.1 mobiletto basso con quattro ante € 200,00 45 n.1 armadietto € 100,00 46 n.1 mobiletto per telefono € 40,00 47 n.1 calcolatrice € 10,00 SALA DIREZIONE E MARKETING

48 n.1 scrivania € 100,00 49 n.1 armadietto con quattro ante e tre ripiani € 300,00 50 n.3 sedie in tessuto color rosso € 120,00 51 n.1 appendiabiti € 15,00 52 n.1 sgabellino € 15,00 53 n.1 stampante Canon 6317 € 50,00 SALA RIUNIONI 54 n.1 tavolo da riunione cm. 110x 2,50 con testate da cm 65. € 350,00 55 n.7 sedie in tessuto color rosso € 280,00 SALA ARCHIVIO 56 n.2 scaffalature metalliche € 80,00 TOTALE ARREDI € 4.290,00

57 MATERIALE VARIO

175 mq circa di biscotto da smaltare misura 20×20 98 mq circa di biscotto da smaltare misura 10×10 50 mq circa di biscotto da smaltare misura 15×15 20 mq circa di biscotto da smaltare misura 13×13; 20 mq circa di biscotto da smaltare misura 30×30 190 mq circa di smaltato a losanga LUXURY COLLECTION 20 mq circa di smaltato verde ramina pennellato 20 mq circa di smaltato di diverse colorazioni 20 mq circa di biscotto liscio e pallinato misura 10×40 20 mq circa di biscotto liscio e pallinato misura 20×40 550 pezzi circa di battiscopa in cotto misura 9×30 circa 120 gradoni in cotto misura 30×35 50 mq circa di biscotto da smaltare misura 15×30 scaffalature metalliche di varie dimensioni 365 mq circa di biscotto da smaltare a losanga 700 mq circa di piastrelle smaltate di vari colori misura 15×15 2,40 mq circa di piastrelle satinate 20×20 n. 169 telai grandi in metallo n.350 telai piccoli in legno 20×20 TOTALE MATERIALE VARIO € 9.500,00 LOTTO 58 TUTTI I LOTTI COMPRESI DAL NUMERO 1( COMPRESO) AL NUMERO 57 DELLA CATEGORIA B (COMPRESO) € 395.090,00

CONDIZIONI INDEROGABILI PER LA VENDITA 1) In aggiunta al prezzo offerto per l’acquisto, il proponente deve accollarsi oltre eventuali spese di trasporto, gli oneri notarili e qualsiasi altro onere, anche tributario (compresa l’Iva se dovuta), che dovesse rendersi necessario per perfezionare l’acquisto dei beni. In ogni caso, la vendita di tali beni immobili avviene senza alcun onere per la procedura. 2) La vendita avverrà senza garanzia di vizi, evizione e mancanza di qualità e quantità dei beni, anche relativa alla precisa individuazione dei confini e diritti di terzi o altro, sicché l’alienazione degli stessi avverrà nello stato di fatto in cui i beni si trovano all’atto del trasferimento. In nessun caso – di vizi, evizione, mancanza di qualità o altro – il compratore potrà pretendere dalla procedura il risarcimento dei danni subiti, la restituzione del prezzo

pagato, il rimborso delle spese. anche in relazione alla loro agibilità e regolarità urbanistica, catastale, energetica, sicché l’alienazione avverrà nello stato di fatto in cui i beni si trovano all’atto del trasferimento. E tanto anche con espressa deroga alle disposizioni di cui all’art.1489 c.c. ed alle garanzie da essa previste alle quali espressamente il proponente rinuncia. In merito, la proposta irrevocabile dovrà contenere tale espresso esonero nonché idonea garanzia di manleva e di esonero da responsabilità nel caso di esercizio dell’eventuale diritto di prelazione o riscatto da parte di terzi e/o di richieste di terzi in generale. Tanto affermando espressamente che – senza che il proponente possa nulla addurre, eccepire o pretendere – la procedura sia libera di riconoscere la prelazione o diritti potestativi in genere a terzi. In merito, la proposta irrevocabile dovrà contenere tale espresso esonero e rinuncia a qualsiasi garanzia nonché idonea garanzia di manleva e di esonero da responsabilità nel caso di richieste di terzi in generale che rivendichino la proprietà dell’immobile, diritti di prelazione ovvero ogni altra richiesta. 3) Le caratteristiche dei beni e il loro stato di fatto sono indicati nella Perizia di Stima che l’acquirente dichiara espressamente di conoscere, aver letto e di accettarle in ogni loro parte. 4) La scelta del Notaio a cui affidare il trasferimento dei beni, sarà a discrezione della Curatela e non potrà in nessun caso essere oggetto di discussione e/o trattativa con gli acquirenti. Gli oneri di trasferimento saranno totalmente a carico della parte acquirente; 5) Anche in presenza di offerte giudicate congrue, la Curatela potrà fino al perfezionamento dei rogiti notarili, sospendere la vendita per acquisire ulteriori elementi ritenuti necessari e annullare la stessa, se si dovesse ritenere che possa derivare un pregiudizio ai creditori, senza che ne derivi alcun obbligo di motivare tale decisione ai potenziali acquirenti.

pagato, il rimborso delle spese. anche in relazione alla loro agibilità e regolarità urbanistica, catastale, energetica, sicché l’alienazione avverrà nello stato di fatto in cui i beni si trovano all’atto del trasferimento. E tanto anche con espressa deroga alle disposizioni di cui all’art.1489 c.c. ed alle garanzie da essa previste alle quali espressamente il proponente rinuncia. In merito, la proposta irrevocabile dovrà contenere tale espresso esonero nonché idonea garanzia di manleva e di esonero da responsabilità nel caso di esercizio dell’eventuale diritto di prelazione o riscatto da parte di terzi e/o di richieste di terzi in generale. Tanto affermando espressamente che – senza che il proponente possa nulla addurre, eccepire o pretendere – la procedura sia libera di riconoscere la prelazione o diritti potestativi in genere a terzi. In merito, la proposta irrevocabile dovrà contenere tale espresso esonero e rinuncia a qualsiasi garanzia nonché idonea garanzia di manleva e di esonero da responsabilità nel caso di richieste di terzi in generale che rivendichino la proprietà dell’immobile, diritti di prelazione ovvero ogni altra richiesta. 3) Le caratteristiche dei beni e il loro stato di fatto sono indicati nella Perizia di Stima che l’acquirente dichiara espressamente di conoscere, aver letto e di accettarle in ogni loro parte. 4) La scelta del Notaio a cui affidare il trasferimento dei beni, sarà a discrezione della Curatela e non potrà in nessun caso essere oggetto di discussione e/o trattativa con gli acquirenti. Gli oneri di trasferimento saranno totalmente a carico della parte acquirente; 5) Anche in presenza di offerte giudicate congrue, la Curatela potrà fino al perfezionamento dei rogiti notarili, sospendere la vendita per acquisire ulteriori elementi ritenuti necessari e annullare la stessa, se si dovesse ritenere che possa derivare un pregiudizio ai creditori, senza che ne derivi alcun obbligo di motivare tale decisione ai potenziali acquirenti. PRESENTAZIONE DELLE BUSTE

La gara competitiva si svolgerà secondo il calendario di seguito indicato, attraverso la presentazione di una busta chiusa entro le ore 12,00 dell’ultimo giorno utile per partecipare alla gara competitiva, le buste dovranno essere presentate presso lo Studio della Dott.ssa Elisa Maria Lucia Ingala, sito a Caltanissetta in Viale della Regione n. 97/C. È possibile anche la presentazione a mezzo posta o corriere privato. In tal caso farà fede la data di consegna della busta. La busta dovrà contenere tutti gli elementi di seguito indicati: 1) Un assegno circolare, con validità di almeno sei mesi, intestato a “Fallimento 13/2016 presso il Curatore Dott.ssa Elisa Maria Lucia Ingala”, pari al 10% del prezzo offerto; 2) Il prezzo offerto è da intendersi sempre “oltre Iva se dovuta ai sensi di legge”: 3) Nel caso di ditta individuale o di società una visura camerale aggiornata (a non oltre 30 giorni antecedenti la data di presentazione dell’offerta) da cui risulti l’attuale spettanza dei poteri di rappresentanza legale; 4) L’allegato n.1, appositamente firmato, in cui vengono indicati: i dati del proponente, compreso un indirizzo Pec cui recapitare l’esito della gara; il prezzo offerto con l’indicazione “oltre Iva se dovuta ai sensi di legge”; l’elenco dei beni per i quali si intende partecipare alla gara competitiva, ovvero le categorie dei beni in blocco che si intendono acquistare Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice titolare e contenente la dichiarazione del proponente, che attesti di aver letto e di conoscere i termini del presente Regolamento e di aver preso visione della Perizia Estimativa e della Perizia Tecnica e di accettarle e conoscerle in ogni loro parte;

5) Copia del documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto o altro documento equipollente) e della tessera sanitaria con codice fiscale del proponente; 6) Copia del presente Regolamento, della Perizia di Stima firmata in ogni pagina; 7) Anche nel caso in cui il presentatore dell’offerta sia un soggetto non titolare di Partita Iva occorre sempre indicare nell’allegato n.1 un indirizzo di posta elettronica certificata valido dove recapitare l’esito della gara. La mancata indicazione dell’indirizzo Pec o la sua erronea indicazione è causa di esclusione dalla partecipazione alla gara competitiva; 8) La busta deve contenere l’indicazione all’esterno del numero di procedura per la quale si sta presentando l’offerta, nei seguenti termini: “Offerta per la partecipazione alla Gara Competitiva di cui al Fallimento n. 13/2016 Reg. Tribunale di Caltanissetta”. Null’altro deve essere indicato sia nel fronte che nel retro della busta, che può essere di qualsiasi formato ritenuto idoneo a contenere i documenti presentati. 9) L’offerta dovrà essere irrevocabile e valida per almeno 180 giorni. 10) Ai sensi dell’art. 571 c.p.c., la Curatela riterrà valide le offerte ricevute pari almeno al 75% del prezzo di vendita; 11) Ognuno, salvo le incompatibilità di legge, è ammesso ad effettuare la proposta personalmente o a mezzo di procuratore legale, non sono ammissibili proposte per persona da nominare. 12) Al momento della presentazione della busta, la Curatela provvederà a rilasciare una ricevuta attestante l’avvenuta presentazione con firma autografa del Curatore il quale altresì, provvederà a rilasciare copia fronte e retro della busta contenente l’offerta con l’indicazione della data e dell’ora di avvenuta consegna ed attestante l’integrità della busta.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1) L’apertura delle buste avverrà nella massima riservatezza e nessuno dei partecipanti potrà presenziare all’operazione; 2) Entro giorni cinque lavorativi dalla presentazione dell’offerta, la Curatela provvederà ad avvisare a mezzo Pec il Giudice Delegato (in assenza del Comitato dei Creditori) del numero di offerte depositate e fisserà il giorno per l’apertura delle stesse, che deve avvenire entro venti giorni dall’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte. L’apertura delle buste, avverrà avanti il Curatore Fallimentare, e se il Giudice Delegato lo riterrà opportuno, avanti una persona dallo stesso nominato. 3) La Curatela provvederà all’esame delle offerte riguardanti i beni immobili, selezionerà la proposta ritenuta più conveniente per la procedura, tenendo conto del prezzo offerto e della possibilità della vendita in blocco dei beni quale ipotesi da privilegiare nei termini di cui all’art. 105 L. Fall., e sarà nella discrezionalità della procedura decidere di non alienare il bene o i beni sebbene in presenza di offerte, essendo in ciò la procedura pienamente autonoma. Si procederà, inizialmente, all’analisi delle offerte relative ai lotti n. (3 e 58) e, solo se non vi saranno offerte o le stesse non saranno ritenute congrue, si passerà all’analisi delle offerte presentate per i lotti dal numero 1 al numero 2 della Categoria A e dal numero 1 al numero 57 della Categoria B. Se una o più offerte riguardanti i lotti n. 3 e 58 saranno ritenute soddisfacenti, le altre offerte presentate, non saranno prese in considerazione, ciò a prescindere dal prezzo offerto per i beni compresi in tali lotti. 4) Agli esiti della procedura, laddove si ritenesse conveniente una delle proposte formulate, si individuerà il proponente come soggetto selezionato senza che ciò valga e significhi accettazione della proposta. In tal caso, si provvederà a comunicare tramite posta elettronica

certificata al soggetto la sua qualifica di soggetto selezionato. Agli altri soggetti sarà comunicata l’esistenza di un’offerta selezionata ed il prezzo, senza indicare il nome del selezionato. 5) La Curatela convocherà, a mezzo Pec, il selezionato, al quale sarà assegnato un termine non superiore a 90 giorni per la stipula del contratto di vendita dinanzi al Notaio scelto dalla procedura.

Il selezionato provvederà al versamento del prezzo a mezzo assegni circolari oppure mediante un bonifico bancario, almeno sette giorni prima della stipula, oltre al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse relative all’atto di trasferimento. Resta ferma la facoltà, a favore della procedura, di adottare, fino al momento dell’atto, provvedimenti di sospensione della vendita quali, ad esempio, quelli di cui all’art. 107 e 108 l.fall.

6) La vendita avverrà, in ogni caso, senza garanzia di vizi evizione, mancanza di quantità, qualità e nello stato di fatto in cui i beni si trovano all’atto del trasferimento senza garanzia, in caso di immobili, di agibilità, regolarità urbanistico edilizia, catastale ed energetica. Il possesso sarà trasferito a mezzo del semplice consenso espresso in atto senza che null’altro il fallimento debba fare ed il proponente possa pretendere. Analogamente – e quindi con esonero e rinuncia a qualsiasi garanzia – avverrà mutatis mutandis per gli ulteriori elementi dell’attivo come espresso con riferimento alle varie categorie di beni di cui sopra. Gli interessati avranno la possibilità di visionare i beni prima della formulazione dell’offerta e di chiedere informazioni. Essi saranno tenuti ad inviare la richiesta tramite PEC all’indirizzo: “clf132016@procedurepec.it” ed un incaricato del Curatore provvederà a fissare un appuntamento finalizzato alla visione e/o alle informazioni. Sarà in facoltà della procedura concorsuale richiedere che il soggetto che intende visionare i beni versi alla procedura le spese a ciò necessarie. 7) Nel caso di più offerte di pari ammontare per uno stesso lotto e nel caso in cui non sarà possibile aggiudicare un bene di pari valore, le parti saranno invitate a depositare, entro una data prefissata alla Curatela e con le stesse modalità della prima offerta (10% a titolo di cauzione, etc…), un’offerta integrativa alla precedente. La Curatela, provvederà all’apertura delle buste e all’assegnazione al maggior offerente. Tale procedura sarà ripetuta fin quando una delle offerte risulterà maggiore rispetto alle altre. 8) Non saranno tenute in considerazione proposte migliorative del prezzo offerto pervenute in maniera difforme da quanto previsto nel presente Regolamento, ciò al fine di garantire la certezza della procedura ed evitare fini speculativi.

CALENDARIO RELATIVO ALLE GARE COMPETITIVE

Quarto tentativo: 21/04/2020 H 09:30 Prezzo base di vendita = € 598.108,84

Quinto tentativo: 04/06/2020 H 09:30 Prezzo base = Prezzo base precedente tentativo (quarto tentativo) ridotto del 25%.

Sesto tentativo: 02/07/2020 H 09:30 Prezzo base = Prezzo base precedente tentativo (quinto tentativo) ridotto del 25%.

Per tutti i beni per i quali alla data del 02/07/2020 non saranno pervenute offerte ritenute economicamente soddisfacenti, si valuterà la necessità di una nuova perizia di stima e la presentazione di un nuovo regolamento. Il suddetto regolamento verrà pubblicato almeno 45 giorni prima della data prevista dal quarto tentativo di vendita, sul sito www.astegiudiziarie.it e sui quotidiani telematici www.fattonisseno.it, www.seguonews.it.

Con osservanza

Caltanissetta, 25/01/2020

Il Curatore Fallimentare Dott.ssa Elisa Maria Lucia Ingala

Offerta d’acquisto

Perizia di stima