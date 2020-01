MUSSOMELI – (Dalla Scuola) – Il Dirigente Scolastico e i Docenti dell’I.I.S. “G.B. Hodierna”, per le iscrizioni dell’anno scolastico 2020-2021, organizzano OPEN DAY “SCUOLA APERTA” ed invitano i ragazzi, le famiglie e gli adulti per i corsi serali ad una visita dell’istituto per la presentazione del piano dell’offerta formativa e dei corsi di studio, l’organizzazione di lezioni multimediali, prove ed esperimenti nei laboratori di fisica, chimica, informatica, lingue, economia aziendale, disegno, costruzioni e tecnologia delle costruzioni, topografia, palestra, ed utilizzazione delle attrezzature didattiche, nel giorno:

-sabato 18 gennaio 2020

sede di MUSSOMELI dalle ore: 15:00 alle ore 18:30

sede di CAMPOFRANCO dalle ore: 15:30 alle 17:30

Nel ribadire che IL MONDO DEL LAVORO CERCA TECNICI SPECIALIZZATI si evidenzia che lo studio teorico, la pratica nei laboratori e gli stage in aziende preparano gli studenti al meglio per il mondo del lavoro o per il proseguimento degli studi universitari in qualsiasi facoltà. L’I.I.S.”G.B. Hodierna” e’ risultato al 1° posto tra gli istituti tecnici delle province di Agrigento e Caltanissetta dall’indagine eseguita da Eduscopio per la fondazione Agnelli. Sono attivi nella nostra scuola i seguenti indirizzi tecnici e professionali:

ISTITUTO TECNICO : SETTORE ECONOMICO

Indirizzo:- AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (A.F.M.)

Articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (S.I.A.)

Indirizzo- TURISMO

Indirizzo:- AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING – A.F.M .- Percorsi I.D.A. (EX CORSO SERALE)

TECNOLOGICO

Indirizzo:- COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO (C.A.T.)

Indirizzo:- COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO – C.A.T. – Percorsi I.D.A. (EX CORSO SERALE)

ISTITUTO PROFESSIONALE

Indirizzo: – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (M.A.T.)

Qualifica Regionale triennale “Operatore Meccanico”

Indirizzo:- SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE (S.S.A.S)

Giorno 18, nell’ambito dell’Open Day, ci sarà una dimostrazione di volo con drone effettuata dal pilota Enac Alberto Mancuso della Sky Sapience Academy e dal fotografo Salvatore Giardina che mostrerà le tecniche di ripresa aerea. L’attività proseguirà giorno 21 gennaio con la presentazione dei corsi di inglese Cambridge della Eurolingue School di Cammarata.