MILENA -(Dalla scuola) – La Scuola di Milena diretta dalla dott.ssa Valeria Vella, vive quest’anno l’atmosfera del Santo Natale all’insegna del rispetto del prossimo e delle tradizioni. Gli alunni della scuola Primaria e dell’Infanzia, accompagnati da tutte le insegnanti, portano in scena, in questi giorni, l’inaugurazione del presepe vivente, a partire dalla consegna presso la Chiesa Madre di Milena dei doni per il banco alimentare e la fiaccolata con abiti tradizionali, animata dall’orchestra della scuola. Si continua con la rappresentazione del presepe e dei vari mestieri. Per l’occasione è stata allestita una Milena in miniatura, raffigurante gli archi principali del paese: Robba Ranni, Masaniello, Robba Farcuna, San Martino e la Piazza Garibaldi. Da qui il titolo del presepe “Gesù Bambino nasce nelle Robbe”. Gli alunni della Scuola secondaria di primo grado propongono i vari dolci della tradizione in un mix di gusto e tradizione. Il Natale è certamente la ricorrenza più sentita sia per la valenza religiosa, sia perché coinvolge e avvicina grandi e piccini. Il mistero, la magia, la fantasia e l’attesa sono gli ingredienti principali per un Natale speciale soprattutto in un epoca in cui la solidarietà, l’unione e la fratellanza sono valori quasi desueti. La riscoperta dello stare insieme, del condividere in questo particolare periodo dell’anno regala a tutti magnifiche emozioni e predisporre l’animo al gusto dell’attesa è sempre una discesa a contatto con i nostri desideri più profondi. A Natale un po’ tutti torniamo piccini … l’insegnamento che si vuole trasmettere è quello di comprendere che una festa è speciale se si riesce a ritrovare quella serenità dello stare insieme, rispettandoci l’un l’altro a partire della conservazione della memoria e delle radici culturali”. (Fonte: Milena Libera)