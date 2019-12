MUSSOMELI – Nella giornata del 4 dicembre u. sc., gli alunni delle terze classi IPSEOA-Alberghiero, accompagnati dalle prof. sse Vincenza Cala’ e Franca Rotolo, hanno potuto , mettere in pratica la massima di Confucio “SE VEDO RICORDO, SE FACCIO CAPISCO”. Sono stati, infatti, coinvolti nell’attività di laboratorio riguardante la costituzione di un’impresa turistico-ristorativa simulata.

Preziosa la presenza e la professionalità del prof. Antonio Giacchino, Commercialista, che ha guidato gli alunni nell’attività pratica di simulazione d’impresa.

Il Professore ha illustrato e fatto eseguire agli alunni, attraverso diversi step, le diverse registrazioni, per via telematica, richieste per legge sia ai fini fiscali che giuridici.

Gli allievi hanno così simulato la costituzione di un bar, cui hanno dato il nome Virgilio. Sono stati loro a richiedere all’Ufficio delle Entrate il rilascio della Partita IVA, ad inoltrare richiesta di costituzione d’impresa presso la CCIAA della provincia, nonché ad inviare la SCIA allo sportello Suap del Comune di Mussomeli.

L’iniziativa, voluta dalle docenti Calà e Rotolo, ha consentito di realizzare attività pratiche che favoriscono l’arricchimento professionale degli alunni, il collegamento con il mondo del lavoro e la promozione della cultura d’impresa.

L’Istituto Virgilio, che è impegnato a realizzare l’Educazione all’imprenditorialità, prevista dal PTOF, attraverso siffatte attività, intende: sviluppare una stretta collaborazione tra l’istituzione scolastica, il sistema delle imprese e gli Enti che operano nel territorio; consentire agli studenti di esercitarsi nell’ambiente scolastico come se fossero in una vera azienda; riprodurre all’interno della scuola i processi di organizzazione, gestione e commercializzazione dell’impresa reale.

A questa iniziativa, ne seguiranno altre, con la finalità di avvicinare gli allievi alla realtà, suscitando in loro motivazione ed entusiasmo, affinché le “conoscenze scolastiche” possano diventare il loro bagaglio culturale per la vita. (prof.ssa Vincenza Calà)