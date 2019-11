Favorire l’inclusione delle persone attraverso tirocini in imprese, enti e organizzazioni della provincia di Caltanissetta che permettano di acquisire nuove risorse e competenze lavorative. L’Agenzia per il Lavoro Eap Fedarcom è uno dei due soggetti accreditati nell’ambito dell’avviso pubblico per la costituzione di una long list finalizzata all’attivazione dei Tirocini di Inclusione. Il bando è stato attivato dal Distretto socio-sanitario 8 di cui il Comune di Caltanissetta è capofila e che comprende i Comuni di Delia, Sommatino, Santa Caterina Villarmosa, Riesi e Resuttano.

Si tratta di una misura di intervento sociale rivolta ai beneficiari del Reddito di Inclusione (REI) che contribuisce a contrastare l’emarginazione sociale nel territorio e favorisce l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento e reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati inoccupati o disoccupati.

Un’opportunità anche per le imprese profit e no-profit, enti, studi professionali e organizzazioni del Nisseno che – aderendo alla manifestazione di interesse – potranno ospitare i tirocinanti, svolgendo un’azione di responsabilità sociale.

L’Agenzia per il Lavoro Eap Fedarcom, nella qualità di ente accreditato per l’attivazione dei Tirocini di Inclusione Sociale, avrà il ruolo di soggetto promotore dei tirocini, favorendo l’incontro tra domanda e offerta.

Il tirocinio formativo si svolgerà presso le aziende/enti aderenti per un massimo di 24 ore settimanali e per una durata di 6 mesi. La frequenza alle attività è obbligatoria. Per il Tirocinio d’Inclusione sociale è riconosciuta ad ogni tirocinante un’indennità pari a 300,00 euro netti per ogni mese di effettiva presenza. L’indennità sarà erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. L’avviso non ha scadenza, poiché la long list sarà attiva fino alla conclusione delle attività progettuali.

Sul sito www.eapfedarcom.it, alla sezione Tirocini Rei, è possibile consultare e scaricare il bando. Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione all’avviso, è possibile contattare al numero 0934/543007 gli uffici Eap Fedarcom di via Paolo Emiliani Giudici, 25 a Caltanissetta o inviare una mail a apl@eapfedarcom.it.