Nel corso della notte appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Troina hanno tratto in arresto una donna rumena 34enne per maltrattamenti in famiglia. Poco prima urla e schiamazzi provenienti dall’interno di un’abitazione del centro storico di Troina aveva determinato l’intervento dei militari e di personale sanitario del 118. I militari dell’arma giunti sul posto, hanno accertato che la donna aveva percosso e procurato lievi lesioni ad un’altra sua connazionale 59enne invalida con mobilità ridotta dimorante sotto lo stesso tetto. Nel corso dell’aggressione – scaturita per futili motivi – ci sarebbe stata una violenta spinta con la conseguente caduta dalla sedia a rotelle. L’arrestata su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Enna veniva tradotta presso la casa circondariale “Piazza Lanza” di Catania, mentre l’altra donna è stata accompagnata presso l’Ospedale Basilotta di Nicosia