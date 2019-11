Il nisseno Fabrizio Cammarata è il nuovo allenatore della F.K. DINAMO TIRANA, squadra albanese militante nel campionato Kategoria e Parë, ossia la serie B albanese. Il tecnico 44enne ha firmato il contratto, giovedì 21 novembre, dopo l’incontro con il presidente Besnik Sulaj. L’ex attaccante di Caltanissetta ha già iniziato a lavorare dirigendo l’allenamento in vista dell’imminente gara interna contro il Veleciku. In passato, l’ex bomber di Hellas Verona e Pescara tanto per citarne alcune ha guidato diverse squadre d’importanti settori giovanili sia in Italia che all’estero. Il tecnico nisseno che subentra a Manzoni, ora, avrà il difficile compito di risollevare la squadra in classifica anche a livello morale cercando di spegnere le critiche di una piazza molto esigente. Il club della capitale è una della squadre più titolate a livello nazionale e vanta un palmarès di tutto rispetto con 18 Scudetti, 13 Coppe d’Albania e 2 Supercoppe all’attivo.