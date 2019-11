Gli Stati Uniti sono da sempre una delle destinazioni commerciali più importanti per le imprese italiane che puntano all’export per crescere. Naturale dunque la grande attenzione che le agenzie del settore e le PMI rivolgono al mercato americano e alle opportunità che i clienti e i compratori degli States offrono alle imprese, anche siciliane. Approfondiscono il tema le ultime recensioni pubblicate da EGOInternational, azienda di consulenza per l’esportazione che da tempo monitora le novità in materia che arrivano da oltreoceano. Opinioni e pareri da tenere in considerazione, per capire meglio quali margini di sviluppo e crescita offre il mercato nordamericano, al momento una delle destinazioni preferite per le merci Made in Italy e Made in Sicily.

L’importanza del mercato statunitense: i pareri di EGO International

Per quale motivo il mercato americano ricopre un ruolo di grande rilievo per l’economia italiana, e quali sono i suoi vantaggi? I dati di EGO International e i numeri dell’export rispondono a questa domanda, fornendo una premessa essenziale per qualsiasi analisi in questo senso. Secondo le cifre riportate dalle recensioni online di EGOInternational (il sito ufficiale) ammonta a oltre 42 miliardi di euro il valore complessivo delle esportazioni italiane verso gli Stati Uniti registrate lo scorso anno. Un dato ancora più eloquente se si considera l’aumento del 5% rispetto all’anno precedente. I beni più apprezzati dai clienti americani sono diversi: Si va dai mezzi di trasporto, fino alla metallurgia, passando per i prodotti chimici ed elettrici. Fetta rilevante per l’export italiano è rappresentata dall’agroalimentare, particolarmente importante per i produttori siciliani. Anche grazie a prodotti tipici di questo tipo (EGO International cita per esempio gli agrumi, e le grandi bottiglie di vino siciliano, apprezzate da clienti di tutto il mondo) l’Isola è infatti una delle grandi esportatrici del meridione: la seconda regione del mezzogiorno per valore di export.

Esportazione e vendita all’estero per EGO International: le nuove opportunità

Oggi gli Stati Uniti continuano a presentare buone opportunità per le aziende italiane e siciliane. Da una parte incidono infatti le tecnologie digitali, dai social network come Facebook ai marketplace online – nuovi canali di vendita utili anche per proporre all’estero i propri prodotti – fino al supporto degli esperti del settore. EGO International evidenzia infatti l’importanza della preparazione e della pianificazione per affrontare con successo la sfida dell’internazionalizzazione: l’analisi di mercato, la ricerca dei compratori e la capacità di intercettare la domanda del mercato di interesse sono infatti fattori chiave per determinare la riuscita di quella che è per molte PMI una vera e propria avventura commerciale. Appoggiarsi a un export manager e comprendere appieno le tecnologie disponibili e le loro potenzialità può dunque fornire alle imprese italiane la marcia in più necessaria per guardare ai mercati stranieri con occhio fiducioso. Una possibilità da considerare se si decide di puntare alla vendita all’estero per garantire alla Sicilia e all’Italia un futuro di prosperità e di crescita.