La consegna dei premi di laurea a tre neo dottori e il ricordo dell’ex assessore regionale ai Beni culturali Sebastiano Tusa. Mercoledì 20 novembre, il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci parteciperà alla giornata organizzata dal Consorzio universitario di CALTANISSETTA a Palazzo Moncada. A partire dalle 11, il governatore presenzierà alla cerimonia di consegna dei premi di laurea a tre neo dottori – due in Medicina e chirurgia, uno in Ingegneria elettrica – che hanno ottenuto il massimo dei voti e una menzione speciale nell’anno accademico 2017-2018. Per loro, una targa e un assegno da mille e cinquecento euro. Il ricordo dell’ex assessore ai Beni culturali, morto a marzo in un incidente aereo, sarà affidato alla sovrintendente di Catania Rosalba Panvini. Saranno presenti, tra gli altri, l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla, il rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari, il presidente del Polo universitario di CALTANISSETTA Italia Di Liegro e la vedova del professor Tusa Valeria Li Vigni