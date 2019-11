Il mondo del calcio piange la scomparsa di Salvador ‘Todo’ Calvanese. Nato a Buenos Aires il 17 agosto 1934, l’attaccante argentino scrisse pagine indelebili della storia del Catania: tra queste, nell’epica giornata del “clamoroso al Cibali” nella radiocronaca di Sandro Ciotti, la sontuosa prestazione offerta il 4 giugno 1961 contro l’Inter impreziosita dal gol del definitivo 2-0. Calvanese si è spento all’età di 85 anni. La sua scomparsa è stata annunciata dal Velez, dove allenava nel settore giovanile. Nell’arco della sua esperienza etnea, il talentuoso Todo collezionò 132 presenze e realizzò 29 reti. Fu tra i grandi artefici della conquista dell’ottavo posto in serie A nelle stagioni 1960/61 e 1964/65. “Estro, coraggio e sentimento, nel suo modo di vivere il calcio. In occasione della gara con la Sicula Leonzio, in programma domenica 10 novembre alle 17.30 al ‘Massimino’, il Calcio Catania ha richiesto alla Lega italiana calcio professionistico l’autorizzazione ad apporre sulla maglia rossazzurra la fascia in segno di lutto al braccio e ad osservare un minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio. Alla famiglia Calvanese, giungano le sincere condoglianze del nostro club”, si legge in un comunicato della società etnea.