La strage delle donne. Sono 13 le salme recuperate fino a questo momento dai soccorritori in seguito al naufragio di questa notte a Lampedusa. Le vittime accertate sono tutte donne. Lo riferiscono fonti giudiziarie. A coordinare le operazioni investigative, legate alla strage di questa notte, e’ il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, arrivato sull’isola con la polizia. E’ stata effettuata una ispezione cadaverica – esterna – alla presenza anche del magistrato che, a bordo di una vettura della polizia di Stato, ha lasciato il molo Favaloro per trasferirsi alla caserma della Guardia costiera. Sulla banchina sono arrivate altre casse che si aggiungono alle quattro gia’ presenti. Il naufragio e’ avvenuto a sei miglia da Lampedusa. Cinquanta erano i migranti a bordo della barca, secondo i testimoni, 22 quelli salvati nelle fasi concitate dai soccorsi. Tra i dispersi ci sarebbero anche 8 bimbi e due donne in stato gravidanza. La procura ha gia’ aperto un fascicolo contro ignoti per naufragio e omicidio plurimo colposo.