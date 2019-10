Il maltempo nell’Alessandrino fa la prima vittima. Si tratta del tassista disperso da lunedi’, ritrovato morto nei pressi di Capriata. L’uomo era partito da Genova in direzione Serravalle con a bordo un cliente, sopravvissuto. Nel Mornese risultano, invece, dispersi due uomini di 61 e 84 anni.

Cresce di 4 cm all’ora il Lago Maggiore, che ha superato il livello di guardia. Lo segnala l’Arpa del Piemonte, che prevede pero’ un’attenuazione dell’ondata di maltempo che ha colpito il Piemonte, in particolare nelle zone del Vco e dell’Alessandrino dove si registra il bilancio piu’ pesante, con una vittima e due dispersi. Secondo il bollettino diramato dall’Arpa regionale, infatti, le precipitazioni sono previste in esaurimento nel pomeriggio di oggi. I livelli dei corsi d’acqua sono in generale diminuzione anche se permangono sopra il livello di pericolo l’Orba a Casal Cermelli, la Bormida ad Alessandria ed il Tanaro a Montecastello, mentre sono sopra la soglia di attenzione lo Scrivia a Guazzora, il Sesia a Borgosesia e il Toce a Candoglia. Per le prossime ore si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni dei corsi d’acqua, a Nord risulteranno ancora in crescita il lago d’Orta ed il lago Maggiore che rimarranno comunque al di sotto dei livelli di pericolo