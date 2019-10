Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l’Italia ha acquistato 90 F-35, i caccia di quinta generazione realizzati dall’azienda aerospaziale statunitense Lockheed Martin. Durante la conferenza stampa con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita alla Casa Bianca nella giornata di ieri 16 ottobre, Trump ha auspicato che l’Italia aumenti le sue spese per la difesa raggiungendo l’obiettivo del 2 per cento del Pil entro il 2024, come stabilito dalla Nato nel 2014 per tutti i suoi Stati parte. “Devo dire che l’Italia ha appena acquistato, l’abbiamo appreso oggi, 90 nuovi F-35. Il programma di questo caccia e’ semplicemente fenomenale”, ha dichiarato Trump.

Le stime oscillano ormai da anni tra i 13 e i 17 miliardi di euro da spendere nel progetto. Nel 2012, il ministero della Difesa inserì nel bilancio una spesa di «almeno 12,2 miliardi» da considerare entro il 2047 per portare a termine il programma F-35. L’associazione Archivio disarmo, invece, parla di almeno 14 miliardi di euro di spesa totali. Il Sole 24 ore ha calcolato che ogni F-35A potrebbe costare all’Italia circa 99 milioni di euro per un F-35A e 106,7 milioni di euro per un F-35B: un costo che è lievitato enormemente rispetto alle stime iniziali.